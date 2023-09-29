Ла Лига: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Жирона" Виктора Цыганкова и Артема Довбика примет мадридский "Реал".
29 сентября – 2 октября состоятся матчи 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
Он откроется в пятницу поединком действующего чемпиона "Барселоны" против "Севильи".
На субботу запланирован центральный матч тура: "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика в статусе лидера Примеры примет своего ближайшего преследователя – мадридский "Реал", цвета которого защищает украинский вратарь Андрей Лунин.
В воскресенье "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука на выезде встретится с "Бетисом". Завершится тур в понедельник игрой между "Лас-Пальмасом" и "Сельтой".
- После 7-го тура таблицу чемпионата Испании единолично возглавляет "Жирона" (19 очков). Ее преследуют "Реал" Мадрид (18 баллов) и "Барселона" (17 пунктов).
- Матчи 9-го тура Ла Лиги состоятся 6 – 8 октября.
- Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|Пятница, 29 сентября
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|Суббота, 30 сентября
|15:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|17:15
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|МАЛЬОРКА
|19:30
|ЖИРОНА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|АТЛЕТИК
|Воскресенье, 1 октября
|15:00
|АЛЬМЕРИЯ
|_:_
|ГРАНАДА
|17:15
|АЛАВЕС
|_:_
|ОСАСУНА
|22:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|КАДИС
|22:00
|БЕТИС
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|Понедельник, 2 октября
|22:00
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|СЕЛЬТА
Таблица Ла Лиги после 7-го тура
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