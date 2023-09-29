Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ла Лига: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
135
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ла Лига: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Жирона" – "Реал" / Фото: Associated Press

"Жирона" Виктора Цыганкова и Артема Довбика примет мадридский "Реал".

29 сентября – 2 октября состоятся матчи 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он откроется в пятницу поединком действующего чемпиона "Барселоны" против "Севильи".

На субботу запланирован центральный матч тура: "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика в статусе лидера Примеры примет своего ближайшего преследователя – мадридский "Реал", цвета которого защищает украинский вратарь Андрей Лунин.

В воскресенье "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука на выезде встретится с "Бетисом". Завершится тур в понедельник игрой между "Лас-Пальмасом" и "Сельтой".

  • После 7-го тура таблицу чемпионата Испании единолично возглавляет "Жирона" (19 очков). Ее преследуют "Реал" Мадрид (18 баллов) и "Барселона" (17 пунктов).
  • Матчи 9-го тура Ла Лиги состоятся 6 – 8 октября.
  • Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
Пятница, 29 сентября
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   СЕВИЛЬЯ
Суббота, 30 сентября
15:00 ХЕТАФЕ   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
17:15 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   МАЛЬОРКА
19:30 ЖИРОНА   _:_   РЕАЛ МАДРИД
22:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   АТЛЕТИК
Воскресенье, 1 октября
15:00 АЛЬМЕРИЯ   _:_   ГРАНАДА
17:15 АЛАВЕС   _:_   ОСАСУНА
22:00 АТЛЕТИКО   _:_   КАДИС
22:00 БЕТИС   _:_   ВАЛЕНСИЯ
Понедельник, 2 октября
22:00 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   СЕЛЬТА

Таблица Ла Лиги после 7-го тура

Таблица Ла Лиги после 7-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 7-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Гол Довбика помог "Жироне" одержать шестую подряд победу и единолично возглавить Ла Лигу (видео)

Катастрофа для Моуринью: "Рома" потерпела сокрушительное фиаско от команды Малиновского в Серии А (видео)

Ряд стран будут бойкотировать матчи с юношескими сборными России, несмотря на решение УЕФА

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
135
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация