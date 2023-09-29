Ла Лига: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

29 сентября – 2 октября состоятся матчи 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он откроется в пятницу поединком действующего чемпиона "Барселоны" против "Севильи".

На субботу запланирован центральный матч тура: "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика в статусе лидера Примеры примет своего ближайшего преследователя – мадридский "Реал", цвета которого защищает украинский вратарь Андрей Лунин.

В воскресенье "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука на выезде встретится с "Бетисом". Завершится тур в понедельник игрой между "Лас-Пальмасом" и "Сельтой".

После 7-го тура таблицу чемпионата Испании единолично возглавляет "Жирона" (19 очков). Ее преследуют "Реал" Мадрид (18 баллов) и "Барселона" (17 пунктов).

Матчи 9-го тура Ла Лиги состоятся 6 – 8 октября.

Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".

Таблица Ла Лиги после 7-го тура

Таблица Ла Лиги после 7-го тура / Фото: flashscore.ua

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