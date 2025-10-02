- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 34
- Время на прочтение
- 1 мин
Ла Лига: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков восьмого тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 3 по 5 октября состоятся матчи 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 3 октября, поединком между "Осасуной" и "Хетафе".
В субботу, 4 октября, "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца – полузащитник Виктор Цыганков, вратарь Владислав Крапивцов и форвард Владислав Ванат – будет принимать "Валенсию".
В тот же день мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина сразится с "Вильярреалом".
Закончится тур в воскресенье, 5 октября: действующий чемпион "Барселона" встретится с "Севильей", а мадридский "Атлетико" померяется силами с "Сельтой".
Расписание и результаты матчей 8-го тура Ла Лиги
Пятница, 3 октября
22:00 "Осасуна" – "Хетафе"
Суббота, 4 октября
15:00 "Реал Овьедо" – "Леванте"
17:15 "Жирона" – "Валенсия"
19:30 "Атлетик" – "Мальорка"
22:00 "Реал" Мадрид – "Вильярреал"
Воскресенье, 5 октября
15:00 "Алавес" – "Эльче"
17:15 "Севилья" – "Барселона"
19:30 "Эспаньол" – "Бетис"
19:30 "Реал Сосьедад" – "Райо Вальекано"
22:00 "Сельта" – "Атлетико"
Таблица Ла Лиги после 7-го тура
