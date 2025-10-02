Ла Лига: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Барселона" / © Associated Press

С 3 по 5 октября состоятся матчи 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 3 октября, поединком между "Осасуной" и "Хетафе".

В субботу, 4 октября, "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца – полузащитник Виктор Цыганков, вратарь Владислав Крапивцов и форвард Владислав Ванат – будет принимать "Валенсию".

В тот же день мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина сразится с "Вильярреалом".

Закончится тур в воскресенье, 5 октября: действующий чемпион "Барселона" встретится с "Севильей", а мадридский "Атлетико" померяется силами с "Сельтой".

Расписание и результаты матчей 8-го тура Ла Лиги

Пятница, 3 октября

22:00 "Осасуна" – "Хетафе"

Суббота, 4 октября

15:00 "Реал Овьедо" – "Леванте"

17:15 "Жирона" – "Валенсия"

19:30 "Атлетик" – "Мальорка"

22:00 "Реал" Мадрид – "Вильярреал"

Воскресенье, 5 октября

15:00 "Алавес" – "Эльче"

17:15 "Севилья" – "Барселона"

19:30 "Эспаньол" – "Бетис"

19:30 "Реал Сосьедад" – "Райо Вальекано"

22:00 "Сельта" – "Атлетико"

Таблица Ла Лиги после 7-го тура

Таблица Ла Лиги после 7-го тура / © flashscore.ua

