Ла Лига: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке "Атлетико" примет "Реал".
27-30 сентября будут сыграны матчи восьмого тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Тур начнется в пятницу поединком между "Вальядолидом" и "Мальоркой".
В субботу "Реал Сосьедад" примет "Валенсию", а "Барселона" на выезде сразится с "Осасуной".
В воскресенье "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова в гостях сыграет против "Сельты", а в центральном поединке тура "Атлетико" примет мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина.
Завершится тур в понедельник матчем "Вильярреал" – "Лас-Пальмас".
Отметим, что поединки девятого тура Примеры состоятся 4-6 октября.
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|Пятница, 27 сентября
|22:00
|ВАЛЬЯДОЛИД
|_:_
|МАЛЬОРКА
|Суббота, 28 сентября
|15:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|АЛАВЕС
|17:15
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|ЛЕГАНЕС
|19:30
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|22:00
|ОСАСУНА
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Воскресенье, 29 сентября
|15:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ЖИРОНА
|17:15
|АТЛЕТИК
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|19:30
|БЕТИС
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|22:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Понедельник, 30 сентября
|22:00
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
Таблица Ла Лиги после 7-го тура
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