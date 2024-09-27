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Ла Лига: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Атлетико" – "Реал" Мадрид / Фото: Associated Press

В центральном поединке "Атлетико" примет "Реал".

27-30 сентября будут сыграны матчи восьмого тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Тур начнется в пятницу поединком между "Вальядолидом" и "Мальоркой".

В субботу "Реал Сосьедад" примет "Валенсию", а "Барселона" на выезде сразится с "Осасуной".

В воскресенье "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова в гостях сыграет против "Сельты", а в центральном поединке тура "Атлетико" примет мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина.

Завершится тур в понедельник матчем "Вильярреал" – "Лас-Пальмас".

Отметим, что поединки девятого тура Примеры состоятся 4-6 октября.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
Пятница, 27 сентября
22:00 ВАЛЬЯДОЛИД   _:_   МАЛЬОРКА
Суббота, 28 сентября
15:00 ХЕТАФЕ   _:_   АЛАВЕС
17:15 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   ЛЕГАНЕС
19:30 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   ВАЛЕНСИЯ
22:00 ОСАСУНА   _:_   БАРСЕЛОНА
Воскресенье, 29 сентября
15:00 СЕЛЬТА   _:_   ЖИРОНА
17:15 АТЛЕТИК   _:_   СЕВИЛЬЯ
19:30 БЕТИС   _:_   ЭСПАНЬОЛ
22:00 АТЛЕТИКО   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Понедельник, 30 сентября
22:00 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС

Таблица Ла Лиги после 7-го тура

Таблица Ла Лиги после 7-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 7-го тура / Фото: flashscore.ua

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