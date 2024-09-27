Ла Лига: расписание и результаты матчей 8-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

27-30 сентября будут сыграны матчи восьмого тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Тур начнется в пятницу поединком между "Вальядолидом" и "Мальоркой".

В субботу "Реал Сосьедад" примет "Валенсию", а "Барселона" на выезде сразится с "Осасуной".

В воскресенье "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова в гостях сыграет против "Сельты", а в центральном поединке тура "Атлетико" примет мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина.

Завершится тур в понедельник матчем "Вильярреал" – "Лас-Пальмас".

Отметим, что поединки девятого тура Примеры состоятся 4-6 октября.

Таблица Ла Лиги после 7-го тура

Таблица Ла Лиги после 7-го тура / Фото: flashscore.ua

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