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Ла Лига: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Лига: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Артем Довбик/Фото: facebook.com/gironafc

"Жирона" Цыганкова и Довбика встретится с "Кадисом", а "Валенсия" Яремчука сыграет с "Мальоркой".

6 – 8 октября состоятся матчи 9-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он откроется в пятницу поединком между "Атлетиком" Бильбао и "Альмерией".

В субботу "Жирона", которая в прошлом туре разгромно проиграла "Реалу" (0:3) и потеряла лидерство в чемпионате, без травмированного Виктора Цыганкова, но с другим украинцем Артемом Довбиком на выезде сыграет против "Кадиса".

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Осасуну", а "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука в гостях сойдется с "Мальоркой".

В воскресенье "Атлетико" в центральном матче тура дома будет противостоять "Реалу Сосьедад", а действующий чемпион "Барселона" проведет гостевой поединок с "Гранадой".

  • После 8-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (21 балл). Далее расположились "Барселона" (20 очков) и "Жирона" (19 пунктов).
  • Матчи 10-го тура Ла Лиги состоятся после международной паузы, 20 – 23 октября.
  • Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
Пятница, 6 октября
22:00 АТЛЕТИК   _:_   АЛЬМЕРИЯ
Суббота, 7 октября
15:00 КАДИС   _:_   ЖИРОНА
17:15 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ОСАСУНА
19:30 МАЛЬОРКА   _:_   ВАЛЕНСИЯ
22:00 СЕВИЛЬЯ   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Воскресенье, 8 октября
15:00 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
17:15 АТЛЕТИКО   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
19:30 АЛАВЕС   _:_   БЕТИС
19:30 СЕЛЬТА   _:_   ХЕТАФЕ
22:00 ГРАНАДА   _:_   БАРСЕЛОНА

Таблица Ла Лиги после 8-го тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
74
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