Ла Лига: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Жирона" Цыганкова и Довбика встретится с "Кадисом", а "Валенсия" Яремчука сыграет с "Мальоркой".
6 – 8 октября состоятся матчи 9-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
Он откроется в пятницу поединком между "Атлетиком" Бильбао и "Альмерией".
В субботу "Жирона", которая в прошлом туре разгромно проиграла "Реалу" (0:3) и потеряла лидерство в чемпионате, без травмированного Виктора Цыганкова, но с другим украинцем Артемом Довбиком на выезде сыграет против "Кадиса".
Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Осасуну", а "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука в гостях сойдется с "Мальоркой".
В воскресенье "Атлетико" в центральном матче тура дома будет противостоять "Реалу Сосьедад", а действующий чемпион "Барселона" проведет гостевой поединок с "Гранадой".
- После 8-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (21 балл). Далее расположились "Барселона" (20 очков) и "Жирона" (19 пунктов).
- Матчи 10-го тура Ла Лиги состоятся после международной паузы, 20 – 23 октября.
- Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|Пятница, 6 октября
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|АЛЬМЕРИЯ
|Суббота, 7 октября
|15:00
|КАДИС
|_:_
|ЖИРОНА
|17:15
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ОСАСУНА
|19:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|22:00
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|Воскресенье, 8 октября
|15:00
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|17:15
|АТЛЕТИКО
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|19:30
|АЛАВЕС
|_:_
|БЕТИС
|19:30
|СЕЛЬТА
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:00
|ГРАНАДА
|_:_
|БАРСЕЛОНА
Таблица Ла Лиги после 8-го тура
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