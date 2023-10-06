Ла Лига: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Жирона" Цыганкова и Довбика встретится с "Кадисом", а "Валенсия" Яремчука сыграет с "Мальоркой".

6 – 8 октября состоятся матчи 9-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он откроется в пятницу поединком между "Атлетиком" Бильбао и "Альмерией".

В субботу "Жирона", которая в прошлом туре разгромно проиграла "Реалу" (0:3) и потеряла лидерство в чемпионате, без травмированного Виктора Цыганкова, но с другим украинцем Артемом Довбиком на выезде сыграет против "Кадиса".

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Осасуну", а "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука в гостях сойдется с "Мальоркой".

В воскресенье "Атлетико" в центральном матче тура дома будет противостоять "Реалу Сосьедад", а действующий чемпион "Барселона" проведет гостевой поединок с "Гранадой".

После 8-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (21 балл). Далее расположились "Барселона" (20 очков) и "Жирона" (19 пунктов).

Матчи 10-го тура Ла Лиги состоятся после международной паузы, 20 – 23 октября.

Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".

Таблица Ла Лиги после 8-го тура

Фото: flashscore.ua

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