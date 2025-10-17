Ла Лига: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Барселона" / © Associated Press

С 17 по 20 октября состоятся матчи 9-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 17 октября, поединком между "Реалом Овьедо" и "Эспаньолом".

В субботу, 18 октября, "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца полузащитник Виктор Цыганков, вратарь Владислав Крапивцов и форвард Владислав Ванат, в каталонском дерби сойдется с действующим чемпионом "Барселоной".

В тот же день мадридский "Атлетико" примет "Осасуну".

В воскресенье, 19 октября, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Хетафе".

Закончится тур в понедельник, 20 октября, игрой между "Алавесом" и "Валенсией".

Расписание и результаты матчей 9-го тура Ла Лиги

Пятница, 17 октября

22:00 "Реал Овьедо" – "Эспаньол"

Суббота, 18 октября

15:00 "Севилья" – "Мальорка"

17:15 "Барселона" – "Жирона"

19:30 "Вильярреал" – "Бетис"

22:00 "Атлетико" – "Осасуна"

Воскресенье, 19 октября

15:00 "Эльче" – "Атлетик"

17:15 "Сельта" – "Реал Сосьедад"

19:30 "Леванте" – "Райо Вальекано"

22:00 "Хетафе" – "Реал" Мадрид

Понедельник, 20 октября

22:00 "Алавес" – "Валенсия"

Таблица Ла Лиги после 8-го тура