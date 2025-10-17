- Дата публикации
Ла Лига: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков девятого тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 17 по 20 октября состоятся матчи 9-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 17 октября, поединком между "Реалом Овьедо" и "Эспаньолом".
В субботу, 18 октября, "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца полузащитник Виктор Цыганков, вратарь Владислав Крапивцов и форвард Владислав Ванат, в каталонском дерби сойдется с действующим чемпионом "Барселоной".
В тот же день мадридский "Атлетико" примет "Осасуну".
В воскресенье, 19 октября, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Хетафе".
Закончится тур в понедельник, 20 октября, игрой между "Алавесом" и "Валенсией".
Расписание и результаты матчей 9-го тура Ла Лиги
Пятница, 17 октября
22:00 "Реал Овьедо" – "Эспаньол"
Суббота, 18 октября
15:00 "Севилья" – "Мальорка"
17:15 "Барселона" – "Жирона"
19:30 "Вильярреал" – "Бетис"
22:00 "Атлетико" – "Осасуна"
Воскресенье, 19 октября
15:00 "Эльче" – "Атлетик"
17:15 "Сельта" – "Реал Сосьедад"
19:30 "Леванте" – "Райо Вальекано"
22:00 "Хетафе" – "Реал" Мадрид
Понедельник, 20 октября
22:00 "Алавес" – "Валенсия"