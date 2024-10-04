Ла Лига: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

4-6 октября будут сыграны матчи девятого тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Тур начнется в пятницу поединком между "Леганесом" и "Валенсией".

В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина в центральном матче тура будет принимать "Вильярреал".

В воскресенье "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова, который получил травму в поединке Лиги чемпионов против нидерландского "Фейеноорда", на своем поле сразится с "Атлетиком" Бильбао.

В тот же день "Барселона" приедет в гости к "Алавесу", а мадридский "Атлетико" на выезде попытается одолеть "Реал Сосьедад".

Отметим, что поединки десятого тура "Примеры" состоятся уже после международной паузы, 18-21 октября.

Таблица Ла Лиги после 8-го тура

Таблица Ла Лиги после 8-го тура / Фото: flashscore.ua

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