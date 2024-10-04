Ла Лига: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура мадридский "Реал" примет "Вильярреал".
4-6 октября будут сыграны матчи девятого тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Тур начнется в пятницу поединком между "Леганесом" и "Валенсией".
В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина в центральном матче тура будет принимать "Вильярреал".
В воскресенье "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова, который получил травму в поединке Лиги чемпионов против нидерландского "Фейеноорда", на своем поле сразится с "Атлетиком" Бильбао.
В тот же день "Барселона" приедет в гости к "Алавесу", а мадридский "Атлетико" на выезде попытается одолеть "Реал Сосьедад".
Отметим, что поединки десятого тура "Примеры" состоятся уже после международной паузы, 18-21 октября.
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|Пятница, 4 октября
|22:00
|ЛЕГАНЕС
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|Суббота, 5 октября
|15:00
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|МАЛЬОРКА
|17:15
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ОСАСУНА
|19:30
|ВАЛЬЯДОЛИД
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|19:30
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|СЕЛЬТА
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|Воскресенье, 6 октября
|15:00
|ЖИРОНА
|_:_
|АТЛЕТИК
|17:15
|АЛАВЕС
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|19:30
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|БЕТИС
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|АТЛЕТИКО
Таблица Ла Лиги после 8-го тура
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