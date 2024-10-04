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Ла Лига: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Реал" Мадрид / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура мадридский "Реал" примет "Вильярреал".

4-6 октября будут сыграны матчи девятого тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Тур начнется в пятницу поединком между "Леганесом" и "Валенсией".

В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина в центральном матче тура будет принимать "Вильярреал".

В воскресенье "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова, который получил травму в поединке Лиги чемпионов против нидерландского "Фейеноорда", на своем поле сразится с "Атлетиком" Бильбао.

В тот же день "Барселона" приедет в гости к "Алавесу", а мадридский "Атлетико" на выезде попытается одолеть "Реал Сосьедад".

Отметим, что поединки десятого тура "Примеры" состоятся уже после международной паузы, 18-21 октября.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
Пятница, 4 октября
22:00 ЛЕГАНЕС   _:_   ВАЛЕНСИЯ
Суббота, 5 октября
15:00 ЭСПАНЬОЛ   _:_   МАЛЬОРКА
17:15 ХЕТАФЕ   _:_   ОСАСУНА
19:30 ВАЛЬЯДОЛИД   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
19:30 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   СЕЛЬТА
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
Воскресенье, 6 октября
15:00 ЖИРОНА   _:_   АТЛЕТИК
17:15 АЛАВЕС   _:_   БАРСЕЛОНА
19:30 СЕВИЛЬЯ   _:_   БЕТИС
22:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   АТЛЕТИКО

Таблица Ла Лиги после 8-го тура

Таблица Ла Лиги после 8-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 8-го тура / Фото: flashscore.ua

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