Ла Лига: расписание и результаты матчей заключительного тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

24 – 26 мая состоятся матчи последнего, 38-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова примет "Гранаду".

Отметим, что Довбик претендует на трофей Пичичи, который вручается лучшему бомбардиру сезона чемпионата Испании. Перед заключительным туром Артем с 21 голом уступает только форварду "Вильярреала" Александеру Серлоту, которій забил 23 мяча.

В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на своем поле встретится с "Бетисом". Для подопечных Карло Анчелотти это будет репетиция перед финалом Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии", который состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Завершится тур в воскресенье: "Валенсия" украинского нападающего Романа Яремчука приедет в гости к "Сельте", а "Барселона" на выезде сразится с "Севильей".

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"Реал" Мадрид (94 очка) досрочно гарантировал себе 36-й в клубной истории чемпионский титул. По этому показателю "сливочные" являются абсолютными рекордсменами чемпионата Испании. Ближайший преследователь, "Барселона", выигрывала Ла Лигу 27 раз.

Серебряные награды Примеры завоевала "Барселона" (82 очка), бронзовые медали выборола "Жирона" (78). Четвертую позицию и последнюю путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон обеспечил себе "Атлетико" Мадрид (73).

В зоне Лиги Европы финишируют "Атлетик" Бильбао (65) и "Реал Сосьедад" (60). На седьмом месте, дающем право в следующем сезоне выступить в Лиге конференций, расположился "Бетис" (56).

Досрочно потеряли шансы сохранить прописку в элите "Альмерия" (18), "Гранада" (21) и "Кадис" (33).

Таблица Ла Лиги после 37-го тура

Таблица Ла Лиги после 37-го тура / Фото: flashscore.ua

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