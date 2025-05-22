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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Ла Лига: расписание и результаты матчей заключительного тура чемпионата Испании, турнирная таблица

В последнем туре определятся обладатели последних путевок в еврокубки от Испании и третья команда, которая вылетит из элитного дивизиона.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

23-25 мая состоятся матчи заключительного, 38-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Бетисом" и "Валенсией".

В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина, который стал серебряным призером Примеры, примет "Реал Сосьедад".

Тур завершится в воскресенье: "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова сыграет с мадридским "Атлетико", а "Барселона" в статусе чемпиона приедет в гости к "Атлетику" Бильбао.

Расписание и результаты матчей 38-го тура Ла Лиги

Пятница, 23 мая

22:00 "Бетис" – "Валенсия"

Суббота, 24 мая

17:15 "Реал" Мадрид – "Реал Сосьедад"

19:30 "Эспаньол" – "Лас-Пальмас"

19:30 "Леганес" – "Вальядолид"

22:00 "Алавес" – "Осасуна"

22:00 "Райо Вальекано" – "Мальорка"

22:00 "Хетафе" – "Сельта"

Воскресенье, 25 мая

15:00 "Жирона" – "Атлетико"

17:15 "Вильярреал" – "Севилья"

22:00 "Атлетик" – "Барселона"

Таблица Ла Лиги после 37-го тура

Таблица Ла Лиги после 37-го тура / © flashscore.ua

Таблица Ла Лиги после 37-го тура / © flashscore.ua

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