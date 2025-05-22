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Ла Лига: расписание и результаты матчей заключительного тура чемпионата Испании, турнирная таблица
В последнем туре определятся обладатели последних путевок в еврокубки от Испании и третья команда, которая вылетит из элитного дивизиона.
23-25 мая состоятся матчи заключительного, 38-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Бетисом" и "Валенсией".
В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина, который стал серебряным призером Примеры, примет "Реал Сосьедад".
Тур завершится в воскресенье: "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова сыграет с мадридским "Атлетико", а "Барселона" в статусе чемпиона приедет в гости к "Атлетику" Бильбао.
Расписание и результаты матчей 38-го тура Ла Лиги
Пятница, 23 мая
22:00 "Бетис" – "Валенсия"
Суббота, 24 мая
17:15 "Реал" Мадрид – "Реал Сосьедад"
19:30 "Эспаньол" – "Лас-Пальмас"
19:30 "Леганес" – "Вальядолид"
22:00 "Алавес" – "Осасуна"
22:00 "Райо Вальекано" – "Мальорка"
22:00 "Хетафе" – "Сельта"
Воскресенье, 25 мая
15:00 "Жирона" – "Атлетико"
17:15 "Вильярреал" – "Севилья"
22:00 "Атлетик" – "Барселона"