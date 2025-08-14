ТСН в социальных сетях

Ла Лига: расписание матчей 1-го тура чемпионата Испании по футболу

Смотрите календарь всех поединков стартового тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

В пятницу, 15 августа, стартует новый сезон испанской Ла Лиги.

В матче-открытии "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова будет принимать "Райо Вальекано".

В субботу, 16 августа, действующий чемпион "Барселона" приедет в гости к "Мальорке".

В воскресенье, 17 августа, "Атлетик" Бильбао примет "Севилью", а мадридский "Атлетико" на выезде сразится с "Эспаньолом".

В понедельник, 18 августа, "Бетис" будет гостить у новичка элитного дивизиона "Эльче".

Закончится тур во вторник, 19 августа, когда мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина дома встретится с "Осасуной".

Расписание матчей 1-го тура Ла Лиги

Пятница, 15 августа

20:00 "Жирона" – "Райо Вальекано"

22:30 "Вильярреал" – "Реал Овьедо"

Суббота, 16 августа

20:30 "Мальорка" – "Барселона"

22:30 "Алавес" – "Леванте"

22:30 "Валенсия" – "Реал Сосьедад"

Воскресенье, 17 августа

18:00 "Сельта" – "Хетафе"

20:30 "Атлетик" – "Севилья"

22:30 "Эспаньол" – "Атлетико"

Понедельник, 18 августа

22:00 "Эльче" – "Бетис"

Вторник, 19 августа

22:00 "Реал" Мадрид – "Осасуна"

