- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 34
- Время на прочтение
- 1 мин
Ла Лига: расписание матчей 1-го тура чемпионата Испании по футболу
Смотрите календарь всех поединков стартового тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе.
В пятницу, 15 августа, стартует новый сезон испанской Ла Лиги.
В матче-открытии "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова будет принимать "Райо Вальекано".
В субботу, 16 августа, действующий чемпион "Барселона" приедет в гости к "Мальорке".
В воскресенье, 17 августа, "Атлетик" Бильбао примет "Севилью", а мадридский "Атлетико" на выезде сразится с "Эспаньолом".
В понедельник, 18 августа, "Бетис" будет гостить у новичка элитного дивизиона "Эльче".
Закончится тур во вторник, 19 августа, когда мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина дома встретится с "Осасуной".
Расписание матчей 1-го тура Ла Лиги
Пятница, 15 августа
20:00 "Жирона" – "Райо Вальекано"
22:30 "Вильярреал" – "Реал Овьедо"
Суббота, 16 августа
20:30 "Мальорка" – "Барселона"
22:30 "Алавес" – "Леванте"
22:30 "Валенсия" – "Реал Сосьедад"
Воскресенье, 17 августа
18:00 "Сельта" – "Хетафе"
20:30 "Атлетик" – "Севилья"
22:30 "Эспаньол" – "Атлетико"
Понедельник, 18 августа
22:00 "Эльче" – "Бетис"
Вторник, 19 августа
22:00 "Реал" Мадрид – "Осасуна"