"Лацио" и "Милан" разошлись боевой ничьей в матче 3-го тура Серии А (видео)

Паулу Фонсека не смог выиграть ни одного из трех поединков во главе "россонери" в чемпионате Италии.

"Лацио" и "Милан" сыграли в результативную ничью в матче 3-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счетом 2:2 .

Уже на 8-й минуте встречи Страхиня Павлович вывел "россонери" вперед. Этот гол позволил подопечным экс-тренера донецкого "Шахтера" Паулу Фонсеки отправиться на перерыв в роли лидера.

Однако во втором тайме римляне быстро перевернули игру. Сначала на 62-й минуте счет сравнял Валентин Кастельянос, а через четыре минуты усилиями Булайе Диа "орлы" уже были впереди.

И все же "Милану" удалось избежать поражения. На 72-й минуте ничья для гостей спас Рафаэл Леау.

Обзор матча "Лацио" – "Милан"

"Лацио" имеет 4 очка после трех туров и занимает восьмое место в Серии А. "Милан" же под руководством Фонсеки еще не выиграл ни одного матча в чемпионате Италии и с 2 баллами находится на 14-й позиции.

В следующем туре Серии А, который состоится после международной паузы, подопечные Марко Барони 15 сентября примут "Верону", а "россонери" в тот же день дома встретятся с "Венецией".

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