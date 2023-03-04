"Лацио" неожиданно остановил чемпионскую поступь "Наполи" и поднялся на второе место в Серии А (видео)

Команда Лучано Спаллетти впервые за два месяца проиграла в национальном чемпионате.

"Наполи" в стартовом матче 25-го тура итальянской Серии А на собственном поле минимально уступил "Лацио" – 0:1 .

Единственный гол римляне забили во втором тайме. Его автором на 67-й минуте игры стал уругвайский полузащитник Матиас Весино.

Обзор матча

Для подопечных Маурицио Сарри это третья подряд победа в Серии А. "Наполи" же потерпел поражение в чемпионате Италии впервые за два месяца. До этого в последний раз "партенопейцы" проигрывали 4 января в выездном матче против "Интера".

Несмотря на поражение, "Наполи" (65 очков) продолжает уверенно лидировать в Серии А. "Лацио" (48 баллов) благодаря победе вышел на второе место, обойдя "Интер" и "Милан", которые имеют в своем активе по 47 пунктов и игру в запасе.

В следующем туре неаполитанцы 11 марта примут "Аталанту". В тот же день римляне на выезде встретятся с "Болоньей".

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