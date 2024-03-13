"Лацио" объявил об увольнении Сарри и назначил нового наставника

Итальянский футбольный клуб "Лацио" объявил об уходе Маурицио Сарри с поста главного тренера.

Об этом римляне сообщили на своем официальном сайте.

Отмечается, что 65-летний итальянский специалист самостоятельно подал в отставку, несмотря на то, что его контракт был рассчитан до лета 2025 года.

Исполняющим обязанности главного тенера "орлов" назначен Джованни Мартушьелло, который до этого работал ассистентом Сарри в римском клубе.

Сарри возглавлял "Лацио" с лета 2021 года. В прошлом сезоне "орлы" заняли второе место в Серии А, благодаря чему квалифицировались в Лигу чемпионов.

В этом сезоне дела у римлян обстоят не так хорошо. Они находятся только на девятой строчке в чемпионате Италии. Из Лиги чемпионов "Лацио" вылетел в 1/8 финала, проиграв по сумме двух матчей мюнхенской "Баварии" (1:0 дома и 0:3 на выезде).

Следующий поединок "орлы" сыграют 16 марта в гостях против "Фрозиноне" в рамках Серии А.

Читайте также:

Атлетико – Интер: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

"Арсенал" с Зинченко в серии пенальти одолел "Порту" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов (видео)

"Барселона" победила "Наполи" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов (видео)