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"Лацио" триумфовал над "Ромой" в дерби и поднялся в зону Лиги чемпионов (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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"Лацио" триумфовал над "Ромой" в дерби и поднялся в зону Лиги чемпионов (видео)

Фото: Associated Press

Подопечные Маурицио Сарри выбили команду Жозе Моуринью из топ-4 Серии А.

"Лацио" обыграл "Рому" в матче 13-го тура итальянской Серии А. Дерби Вечного города завершилось минимальной победой "орлов" со счетом 0:1.

Единственный гол в поединке на 29-й минуте забил Фелипе Андерсон, которому ассистировал Педро.

Рома  Лацио: обзор матча

  • Благодаря этой победе "Лацио" набрал 27 очков и вышел на третье место в Серии А. "Рома" имеет 25 баллов и опустилась на пятую строчку.
  • В следующем туре подопечные Маурицио Сарри 10 ноября примут "Монцу", а команда Жозе Моуриньо днем ранее на выезде сыграет с "Сассуоло".

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Дата публикации
Просмотры
44
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