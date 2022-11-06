"Лацио" триумфовал над "Ромой" в дерби и поднялся в зону Лиги чемпионов (видео)

Подопечные Маурицио Сарри выбили команду Жозе Моуринью из топ-4 Серии А.
"Лацио" обыграл "Рому" в матче 13-го тура итальянской Серии А. Дерби Вечного города завершилось минимальной победой "орлов" со счетом 0:1.
Единственный гол в поединке на 29-й минуте забил Фелипе Андерсон, которому ассистировал Педро.
Рома – Лацио: обзор матча
- Благодаря этой победе "Лацио" набрал 27 очков и вышел на третье место в Серии А. "Рома" имеет 25 баллов и опустилась на пятую строчку.
- В следующем туре подопечные Маурицио Сарри 10 ноября примут "Монцу", а команда Жозе Моуриньо днем ранее на выезде сыграет с "Сассуоло".
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