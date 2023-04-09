"Лацио" в главном матче тура победил "Ювентус" и закрепился на второй строчке Серии А (видео)

Римляне повысили свои шансы финишировать в зоне Лиги чемпионов.

"Лацио" на своем поле обыграл "Ювентус" в центральном матче 29-го тура итальянской Серии А – 2:1 .

Первыми в этой встрече забили хозяева – Сергей Милинкович-Савич открыл счет на 38-й минуте поединка.

"Бьянконери" смогли отыграться еще до перерыва — на 42-й минуте точный удар нанес Адриан Рабьо.

В начале второго тайма "орлы" забили во второй раз – на 53-й минуте Маттия Дзакканьи превратил в гол передачу от Луиса Альберто. В итоге именно этот забитый мяч стал победным, ведь до финального свистка счет не изменился.

Обзор матча

"Лацио" (58 очков) занимает второе место в Серии А. Отставание римлян от лидера – "Наполи" – составляет 16 баллов.

"Ювентус" (44 пункта) идет на седьмой позиции. Отметим, что в январе 2023 года туринский клуб лишили 15 очков из-за финансовых махинации. "Старая синьора" планирует обжаловать это решение.

В следующем туре команда Маурицио Сарри 14 апреля на выезде сыграет со "Специей" украинского полузащитника Виктора Коваленко. Подопечные Массимилиано Аллегри двумя днями позже приедут в гости к "Сассуоло".

Читайте также:

"Наполи" одержал очередную победу на пути к "скудетто", "Интер" и "Милан" потеряли очки (видео)

"Реал" перед четвертьфиналом Лиги чемпионов в зрелищной "перестрелке" проиграл "Вильярреалу" (видео)

Ливерпуль – Арсенал: где смотреть и ставки букмекеров на матч АПЛ