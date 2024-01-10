"Лацио" в матче с двумя удалениями одолел "Рому" и вышел в полуфинал Кубка Италии (видео)

"Лацио" обыграл "Рому" в матче 1/4 финала Кубка Италии. Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече был забит в начале второго тайма. На 51-й минуте полузащитник "Лацио" Маттиа Дзакканьи реализовал пенальти.

Отметим, что доигрывали поединок обе команды не в полных составах. Уже в компенсированное время арбитр удалил с поля хавбека "Лацио" Педро (получил вторую желтую карточку) и нападающего "Ромы" Сардара Азмуна (прямая красная карточка).

Кроме того, также был удален главный тренер "волков" Жозе Моуринью.

Обзор матча "Лацио" – "Рома"

Ранее в полуфинал турнира вышла "Фиорентина", которая в серии пенальти выбила "Болонью".

Также в четвертьфинале Кубка Италии будут сыграны матчи "Милан" – "Аталанта" и "Ювентус" – "Фрозиноне".

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