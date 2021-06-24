Лас-Вегас, встречай: Ломаченко на элитном авто прибыл на бой с Накатани (видео)

Уже на этой неделе украинец снова выйдет на ринг.
Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко прибыл в Лас-Вегас, где состоится его поединок с японским боксером Масайоши Накатани.
Украинец приехал на дорогом джипе, из которого вышел в шортах и панаме. Встречал Василия у комплекса Virgin Hotels его менеджер Эгис Климас.
"На месте", - подписал видео своего прибытия Ломаченко.
Болельщики же не могут дождаться возвращения украинца на ринг.
"Держим кулаки, чемпион", "Матрица существует", "Верим в тебя", - написали подписчики боксера в комментариях в Instagram.
Поединок Ломаченко - Накатани состоится 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США). По киевскому времени это будет утро 27 июня, бой начнется ориентировочно в 05:00.
- 33-летний Ломаченко за карьеру одержал 14 побед (10 - нокаутом) и потерпел 2 поражения.
- В октябре 2020 года Василий потерял чемпионские пояса, которыми владел, в поединке с тем же Лопесом. Украинец хотел провести бой-реванш, но бывший соперник послал его на ***.
- На счету 32-летнего Накатани 19 побед (13 - нокаутом) и одно поражение. Масаеши владеет поясом WBO Inter-Continental.
Ранее ТСН Проспорт писал, что Ломаченко рассыпался в комплиментах в адрес Накатани перед очной дуэлью.