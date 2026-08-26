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ЛАСК совершил безумный камбэк против "Селтика" и вышел в основной раунд Лиги чемпионов
Австрийская команда отыграла четыре мяча в противостоянии с "кельтами", после чего забила решающий гол в экстра-таймах.
Австрийский ЛАСК в невероятном стиле завоевал историческую путевку в основной раунд Лиги чемпионов сезона-2026/27.
В ответном матче раунда плей-офф квалификации австрийская команда совершила безумный камбэк в противостоянии с шотландским "Селтиком" (5:1 по итогам экстра-таймов).
После выездного поражения со счетом 0:3 в первом матче ЛАСК пропустил первым и в домашнем ответном поединке, так что счет по сумме двух встреч стал 4:0 в пользу "кельтов".
Однако ЛАСК совершил невероятный камбэк. Австрийский клуб сумел забить четыре мяча и перевести противостояние в экстратаймы — спасительный гол на 90+1-й минуте забил Флориан Флэккер.
А уже в экстратаймах ЛАСК забил пятый гол и вырвал путевку в основной раунд Лиги чемпионов — автором результативного удара на 109-й минуте стал Самуэль Адениран, который таким образом оформил дубль.
Так что ЛАСК впервые в истории вышел в основной этап Лиги чемпионов, а "Селтик" продолжит еврокубковый сезон в основном раунде Лиги Европы.
Жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 27 августа. Начало церемонии — в 19:00 по киевскому времени.
Напомним, Украина также будет иметь своего представителя в основном раунде самого престижного евротурнира — прямую путевку получил чемпион страны — донецкий "Шахтер".