ЛАСК совершил безумный камбэк против "Селтика" и вышел в основной раунд Лиги чемпионов

ЛАСК / facebook.com/LASKOfficial

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Австрийский ЛАСК в невероятном стиле завоевал историческую путевку в основной раунд Лиги чемпионов сезона-2026/27.

В ответном матче раунда плей-офф квалификации австрийская команда совершила безумный камбэк в противостоянии с шотландским "Селтиком" (5:1 по итогам экстра-таймов).

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После выездного поражения со счетом 0:3 в первом матче ЛАСК пропустил первым и в домашнем ответном поединке, так что счет по сумме двух встреч стал 4:0 в пользу "кельтов".

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Однако ЛАСК совершил невероятный камбэк. Австрийский клуб сумел забить четыре мяча и перевести противостояние в экстратаймы — спасительный гол на 90+1-й минуте забил Флориан Флэккер.

А уже в экстратаймах ЛАСК забил пятый гол и вырвал путевку в основной раунд Лиги чемпионов — автором результативного удара на 109-й минуте стал Самуэль Адениран, который таким образом оформил дубль.

Так что ЛАСК впервые в истории вышел в основной этап Лиги чемпионов, а "Селтик" продолжит еврокубковый сезон в основном раунде Лиги Европы.

Жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 27 августа. Начало церемонии — в 19:00 по киевскому времени.

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Напомним, Украина также будет иметь своего представителя в основном раунде самого престижного евротурнира — прямую путевку получил чемпион страны — донецкий "Шахтер".

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