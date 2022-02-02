"Ласкаво просимо": итальянский клуб на украинском языке представил арендованного форварда "Динамо"

Владислав Супряга будет выступать за команду из города Генуя под седьмым номером.

Итальянская "Сампдория" официально представила арендованного у киевского "Динамо" нападающего Владислава Супрягу.

Генуэзцы в соцсетях опубликовали фото 21-летнего украинца в игровой футболке его новой команды. "Ласкаво просимо!" - на украинском языке подписала снимок пресс-служба "блучеркяти", а также добавила сине-желтые флажки.

За генуэзский клуб Супряга будет играть под седьмым номером. Его арендная сделка рассчитана до конца сезона-2021/2022. Кроме того, "Сампдория" получила право выкупа контракта игрока по завершении аренды.

В нынешнем сезоне Супряга провел всего 6 матчей за "Динамо" во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Главный тренер киевлян Мирча Луческу не раз был разочарован игрой Владислава.

Сейчас "Сампдория" занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 20 очков после 23 туров.

Дебютировать за новую команду Супряга может уже в воскресенье, 6 февраля, когда "Сампдория" примет дома "Сассуоло" в матче Серии А.

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