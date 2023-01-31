Латвия пригрозила бойкотом Олимпиады-2024, если к ней допустят спортсменов из России и Беларуси

Латвийский олимпийский комитет солидарен с Украиной в недопустимости участия на соревнованиях атлетов стран-агрессорок.

Латвия готова бойкотировать Олимпийские игры 2024 в Париже, если к ним допустят российских и белорусских спортсменов.

Об этом заявил глава Национального олимпийского комитета Латвии Жоржс Тикмерс.

"Позиция Латвии такова – если бы эти Игры проходили сейчас и в них принимали участие спортсмены из России и Беларуси, то думаю, что латвийская команда не поехала бы на эту Олимпиаду.

Мы все вместе надеемся, что война закончится, Украина победит, и тогда будет совершенно новая ситуация и новые правила игры. Тогда, конечно, латвийские спортсмены также смогут участвовать в Олимпиадах", – приводит слова функционера издание DELFI.

Президент Латвийского олимпийского комитета также будет советовать всем национальным спортивным федерациям на международном уровне обратиться с призывом о недопущении россиян и белорусов к отборочным соревнованиям Олимпиады-2024.

Ранее сообщалось, что российских и белорусских спортсменов официально пригласили принять участие в Азиатских играх, чтобы они могли пройти квалификацию на ОИ-2024.

Отметим, что Латвия стала первой страной после Украины, публично выразившей готовность бойкотировать Олимпийские игры в Париже в случае участия атлетов из РФ и Беларуси.

Напомним, 26 января МОК обсудил вопрос отстранения россиян и белорусов от международных соревнований и сообщил о готовности рассмотреть возможность возвращения спортсменов из стран-агрессоров, но в нейтральном статусе и только тех, кто не поддержал войну в Украине.

Это вызвало жесткую критику со стороны официальных лиц Украины. Министр молодежи и спорта, президент НОК Украины Вадим Гутцайт заявил, что наша страна может бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Белоруссии.

НОК Украины 3 февраля рассмотрит вопрос возможного бойкота Олимпийских игр 2024 года.

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