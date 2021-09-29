Лайфхак от чемпиона: Усик показал, как избавиться от болей в спине (видео)

Лайфхак от чемпиона: Усик показал, как избавиться от болей в спине (видео)

Неожиданный совет от обладателя четырех поясов.

Новоиспеченный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO Александр Усик поделился необычным секретом.

УСИК - ДЖОШУА: ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ БОЯ (ВИДЕО)

В Instagram было опубликовано видео, как непобежденный крымчанин в зале пробежался по нескольким неработающим беговым дорожкам.

"Три раза в день так делай - спина вообще болеть не будет", - сказал в ролике Александр.

В минувшую субботу Усик победил британца Энтони Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

единогласным судейским решением - и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. Александр стал чемпионом мира во второй для себя весовой катерии. Ранее он собрал все четыре престижные пояса в крузервейте.

Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец одержал 24 победы и потерпел 2 поражения

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Усик прокомментировал свою победу над Джошуа. Также Александр записал видеообращение после победы над британцем, заявив, что "Пояса едут домой".

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