Лайкал российский контент: "Шахтер" объявил итоги расследования скандала с Коноплей

Ефим Конопля / © ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" выступал с официальным заявлением по поводу скандала вокруг украинского защитника команды Ефима Конопли, который лайкал российский контент в соцсетях.

В клубе сообщили, что провели внутреннее расследование ситуации, вызвавшей громкий резонанс.

По его итогам 26-летний футболист признал свою ошибку, извинился и присоединился к финансовой помощи ВСУ.

"Клуб провел внутреннее расследование и подробно рассмотрел все обстоятельства ситуации, связанной с активностью Ефима Конопли в социальных сетях. Игрок признал ошибочность своих действий, полностью осознал их недопустимость и искренне извинился перед болельщиками, командой и клубом.

Ефим Конопля также присоединился к приобретению пикапа для представителей фанатского движения "Шахтера", ныне защищающих Украину на фронте.

"Шахтер" считает ситуацию решенной и продолжает сотрудничество с игроком в духе ответственности, уважения и поддержки украинских защитников", – говорится в заявлении пресс-службы "горняков".

Напомним, Конопля лайкнул несколько постов с российским контентом в соцсетях, в том числе видео, на котором покойный российский политик с четкой антиукраинской позицией Владимир Жириновский рассказывает о подкаблучниках.

Другой пост, который лайкнул Ефим – видеоролик из российского поезда, подписанный словами "Россия не для слабых и медленных".

Также Конопле понравился пост с нарезкой голов бывшего футболиста российской сборной Романа Павлюченко.

После публичной огласки Конопля убрал лайки с российских постов и сначала отверг обвинения в свой адрес, но позже публично извинился и пообещал, что такая ситуация больше не повторится.

Конопля родился в Донецке и является воспитанником "Шахтера". Он выступает за первую команду "горняков" с 2021 года.

В 2020 году Ефим дебютировал за сборную Украины, в составе которой уже провел 25 матчей и забил два гола.

Ранее сообщалось, что новичок киевского "Динамо" Владислав Бленуце после скандала с пророссийскими публикациями отдал всю свою первую зарплату ВСУ.