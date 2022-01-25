"Дерьмовый цыган": фанаты "Фиорентины" угрожают расправой форварду, принявшему предложение итальянского гранда (фото)

Влахович находится в шаге от перехода в туринский Ювентус.

Нападающий "Фиорентины" Душан Влахович в ближайшее время может переехать в "Ювентус". Стороны ведут активные переговоры, но пока не договорились о сумме трансфера.

Из-за своего окружения сербский форвард дал понять руководству, что не хочет продлевать контракт, истекающий 30 июня 2023 года, и намерен продолжить карьеру в другом месте.

Болельщики "фиалок" жестко отреагировали на новость о возможном трансфере Влаховича. У стадиона флорентийского клуба Артемио Франки ночью фанаты вывесили несколько обидных баннеров в адрес 21-летнего игрока.

На баннерах было написано: "Уважение не завоевывается голами", "Вскоре увидимся, опасный парень", "Влахович – дерьмовый цыган, охрана не спасет твою жизнь".

В текущем сезоне Влахович провел 24 матча за "Фиорентину", в которых забил 20 голов и выполнил четыре голевых передачи.

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