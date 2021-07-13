Лазарет "Динамо" пустеет: двое ключевых футболистов снова тренируются с командой

Лазарет "Динамо" пустеет: двое ключевых футболистов снова тренируются с командой

Карлос де Пена и Беньямин Вербич вернулись в общую группу.

Полузащитники киевского "Динамо" Карлос де Пена и Беньямин Вербич вернулись к тренировкам в общей группе.

Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

Уругваец получил повреждение в контрольном матче против "Серветта" (1:1), но избежал серьезной травмы. Вербич из-за травмы колена не играл с декабря прошлого года.

Отметим, что по индивидуальной программе из полевых игроков занимался только защитник Денис Попов, который недавно перенес операцию по удалению миндалин из-за тонзиллита.

Также по отдельной программе и с ограничениями занимается голкипер Руслан Нещерет, который восстанавливается после операции на бицепсе.

Второй тренировочный сбор "Динамо" проводит в Швейцарии. Он продлится с 10-го по 20 июля. Следующий спарринг столичный клуб сыграет против "Cьона" в среду, 14 июля. Начало - в 15:00.

Новый сезон должен был начаться 24 июля матчем за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер", но поединок перенесли на 22 сентября.

на 22 сентября. Стартовый тур в УПЛ запланирован на 23-26 июля, но "Динамо" может пропустить его. Команда Мирчи Луческу должна была сыграть против "Олимпика", который снялся с УПЛ.

Ранее ТСН Проспорт писал, что "Динамо" объявило о первом летнем трансфере. Новичком киевлян стал 23-летний фланговый форвард Денис Антюх. Также "бело-синие" усилились нападающим московского ЦСКА Ильей Шкуриным.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку