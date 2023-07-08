Лазейка, чтобы попасть на Олимпиаду-2024: спортсменов из РФ и Беларуси допустили к Азиатским играм

Атлеты из государств-агрессоров смогут получить лицензии на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Российские и белорусские спортсмены примут участие в Азиатских играх 2023 года.

Как сообщает Inside The Games, организаторы допустили атлетов из стран-агрессоров к соревнованиям в нейтральном статусе.

Таким образом, около 500 спортсменов из России и Беларуси выступят на Азиатских играх-2023, которые состоятся с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу.

На этих соревнованиях россияне и белорусы будут принимать участие как нейтральные спортсмены: без флагов, гимнов и другой национальной символики.

Они также не будут претендовать на медали. Однако участие в Азиатских играх позволит атлетам из РФ и Беларуси получить лицензии на Олимпиаду-2024 в Париже.

Ранее россиян и белорусов официально пригласили принять участие в Азиатских играх, а Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал эту идею. Организаторы соревнований рассказывали, что МОК разрабатывает специальную систему квот, которая откроет путь спортсменам из государств-агрессоров на Олимпийские игры-2024.

Отметим, что МОК еще не принял окончательное решение о том, будут ли российские и белорусские спортсмены допущены к Олимпиаде-2024.

В конце марта МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допустить атлетов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе с рядом ограничений. Россиянам и белорусам запрещено выступать в командных видах спорта, также они не должны поддерживать войну и иметь контракты с армиями государств-агрессоров.

Напомним, Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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