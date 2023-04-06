Le Monde: Павелко имеет проблемы в Европе из-за коррупции и угроз журналисту

По информации французского ресурса Le Monde, Андрей Павелко, помимо проблем с законом в Украине, имеет обоснованные претензии от органов швейцарского правосудия.

Прокуратура кантона Юра обвиняет президента УАФ в "фальсификации документов, угрозах и попытках принуждения и частной коррупции". Заседание суда по этому делу должно состояться 12 октября в суде Порантрюи. Павелко подозревают в давлении и угрозах швейцарскому журналисту Арно Беда, который в 2018 году написал статью о Павелке в швейцарском журнале L'Illustré. Глава УАФ также якобы попросил родственника предложить Беда 50 тысяч евро наличными, чтобы найти с ним компромисс в рамках гражданского процесса.

Адвокат Беда и журнала L'Illustré Джорджио Кампа надеется на справедливость швейцарского суда:

"Мы надеемся на образцовый приговор, потому что это квалифицированное, четко очерченное, чрезвычайно серьезное нападение на свободу прессы. Даже если необходимо соблюдать презумпцию невиновности, институции должны демонстрировать образцовое поведение и этические нормы сверх всех подозрений. Господин Павелко не должен снова баллотироваться в УЕ. слова адвоката были сказаны в эпический конгресс УЕФА в Лиссабоне, где Павелко, несмотря на коррупционные скандалы, переизбрали в Исполком – Ред.). Мы не понимаем этой политической поддержки".

В феврале 2019 года французская ассоциация Sherpa уже безуспешно призвала УЕФА отклонить кандидатуру г-на Павелко на должность исполнительного комитета УЕФА, осуждая судебные дела вокруг украинца и очевидные связи между его депутатством и должностью в спортивной ассоциации. Но главная футбольная организация Европы сохраняет поддержку скандальному украинскому функционеру.