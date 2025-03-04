Лебиге предложили провести бой во Дворце Спорта после вызова Усика на спарринг

Михаил может получить возможность дебютировать на ринге.

Украинская промоутерская компания Top Boxing Generation отреагировала на то, что известный блоггер Михаил Лебига вызвал на спарринг чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика.

В своих соцсетях компания опубликовала пост, в котором предложила Лебиге этой весной провести бой в киевском Дворце Спорта.

"Михаил Лебига – главная арена страны этой весной. После спарринга с чемпионом только так! Мы ждем тебя и tura_hvost (Артур Хвостенко – прим.).

Поддержите Михаила, зайдите на его Twitch, он проводит благотворительный марафон прямо сейчас", – говорится в публикации Top Boxing Generation.

Напомним, Лебига бросил вызов Усику во время благотворительного стрим-марафона в Twitch. Михаил пообещал, что победитель их боя получит бутерброд с двумя кусками колбасы.

Александр быстро принял вызов от блогера. "Привет, невероятный человек, я готов. Буханка хлеба, много колбасы и пиво", – написал Усик в комментариях в Instagram.

Лебига – популярный украинский блогер, который благодаря своим стримам на платформе Twitch собирает миллионы гривен для поддержки ВСУ во время войны с российскими оккупантами.

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