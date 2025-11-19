ТСН в социальных сетях

Проспорт
118
1 мин

Леброн Джеймс установил уникальный рекорд НБА

40-летний "Король Джеймс" переписал историю сильнейшей лиги мира.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Леброн Джеймс

Леброн Джеймс / © Associated Press

Легендарный баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс установил уникальный рекорд, став первым баскетболистом в истории НБА, который сыграл в 23 сезонах.

В ночь на 19 ноября 40-летний "Король Джеймс" вышел на площадку в матче с "Ютой Джаз", за которую выступает украинец Святослав Михайлюк.

Для Джеймса это было первое появление в новом сезоне НБА, он впервые пропустил начало регулярного чемпионата из-за травмы.

Сыграв в этом матче, Леброн превзошел достижение Винса Картера, который провел 22 сезона в НБА в период с 1998 по 2020 год.

В своем первом матче после возвращения Джеймс набрал 11 очков, сделал 12 передач и 3 подбора, а его команда победила со счетом 140:126.

Отметим, что Михайлюк начал поединок в стартовой пятерке "Юты Джаз" и 25 минут на площадке набрал 13 очков, также сделав три подбора и один ассист.

Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА: дважды он выигрывал титул с "Майами Хит", по разу с "Кливленд Кавальерс" и "Лос-Анджелес Лейкерс".

