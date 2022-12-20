"Лед начинает двигаться": менеджер Ломаченко поделился подробностями переговоров по бою с "абсолютом"

Менеджер экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) Эгис Климас рассказал об организации поединка его подопечного с "абсолютом" легкого веса Дэвином Хейни (29-0, 15 КО).

"Да, лед начинает двигаться перед Рождеством. Я не сомневался, что Дэвин достаточно мужественен, чтобы разделить ринг с Василием Ломаченко и дать фанатам то, чего они хотят. Мы готовы, когда вы готовы", – написал Климас в Twitter.

Да, ice start moving before X-mas. И я не люблю Девина является человеком счастливым, чтобы поднять кольцо с @Василом Ломаченко и слушать фанатов, которые они бросают. We are ready when you are. — Egis Klimas (@KlimasBoxing) December 20, 2022

Тем временем глава Top Rank Боб Арум рассказал, что встречался с абсолютным чемпионом мира в легком весе Дэвином Хейни и его отцом Биллом.

Потенциальная встреча Ломаченко с американцем может пройти уже в середине марта 2023 года.

Напомним, что абсолютный чемпион в легком весе Дэвин Хейни заявил, что промоутерская компания Top Rank специально затягивает с датой его сражения с украинцем.

Ломаченко одержал победу над Ортисом в ночь на 30 октября. Боксеры прошли полную дистанцию в 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно предпочли украинца: 115-113, 116-112, 117-111.

На счету 34-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. Он владел поясами WBC, WBA Super и WBO в легком весе, пока в октябре 2020 года не потерял их, проиграв американцу Теофимо Лопесу

Хейни отобрал у Камбососа чемпионские титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе. Во втором бою в Мельбурне все судьи отдали победу Хейни: 119-109, 118-110, 118-110.

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