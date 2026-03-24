Легенда "Атлетико" и чемпион мира Гризманн подписал контракт с клубом МЛС

Антуан Гризманн / facebook.com/OrlandoCitySC

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн продолжит карьеру в американском "Орландо Сити".

Об этом сообщила пресс-служба клуба МЛС. 35-летний француз присоединится к новой команде летом 2026 года.

Контракт Гризманна с "Орландо Сити" будет рассчитан до завершения сезона-2027/28 с возможностью продления еще на год.

В составе американского клуба Антуан будет выступать под 7-м номером.

По информации журналиста Фабриса Гокинса, зарплата Гризманна в "Орландо Сити" составит 10 миллионов евро в год.

Гризманн — легенда "Атлетико". Француз сыграл 450 матчей за "матрасников", забив 193 гола и отдав 82 результативные передачи. Он является лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба.

В этом сезоне Антуан провел 43 матча за "Атлетико" во всех турнирах, отличившись 13 голами и 4 результативными передачами.

На счету Гризманна также 137 матчей и 44 гола за сборную Франции, в которой он завершил карьеру в 2024 году.

В составе "Ле Блэ" он побеждал на чемпионате мира 2018 года и в Лиге наций-2020/21, а также был серебряным призером ЧМ-2022 и Евро-2016.