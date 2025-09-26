- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 203
- Время на прочтение
- 1 мин
Легенда "Барселоны" и сборной Испании объявил о завершении карьеры
Серхио Бускетс повесит бутсы на гвоздь после окончания сезона МЛС.
Испанский полузащитник "Интера" Майами Серхио Бускетс объявил о том, что завершит карьеру по окончании текущего сезона МЛС.
"От всего сердца благодарю всех вас и футбол за все. Вы всегда будете частью этой прекрасной истории", – написал 37-летний испанец в своем Instagram.
Бускетс является воспитанником каталонской "Барселоны", в системе которой находился с 2005 года, а за первую команду дебютировал в сентябре 2008-го. Серхио провел за "сине-гранатовых" 722 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 46 ассистов.
За это время он 9 раз становился чемпионом Испании, по 7 раз – обладателем Кубка и Суперкубка страны. Кроме того, Серхио трижды выиграл Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
Летом 2023 года Бускетс покинул "Барселону" и в статусе свободного агента присоединился к "Интеру" Майами, за который суммарно отыграл 105 матчей, забил один гол и сделал 15 результативных передач.
За сборную Испании полузащитник провел 143 матча и забил 2 гола. Вместе с национальной командой Серхио выиграл чемпионат мира-2010 и чемпионат Европы-2012.
