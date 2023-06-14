Легенда "Барселоны" и выдающийся тренер "Арсенала" примут участие в благотворительном матче ради Украины

Жерар Пике и Арсен Венгер присоединятся к благотворительному поединку в Лондоне.

Экс-футболист каталонской "Барселоны" Жерар Пике и бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер примут участие в благотворительном матче в поддержку Украины.

Об этом сообщает Game4Ukraine в Instagram.

"Приветствуем центрального защитника Жерара Пике, победителя чемпионата мира, на Game4Ukraine. Жерар считается одним из лучших защитников своей эпохи, поэтому мы очень рады, что он присоединился к нам", – говорится в сообщении.

В поединке примут участие две команды – Желтая и Синяя, капитанами которых станут амбассадоры фандрейзинговой платформы UNITED24 Андрей Шевченко и Александр Зинченко.

73-летний Венгер станет главным тренером команды Зинченко.

"Я хочу сказать огромное спасибо Венгеру, это невероятно. Он присоединится к нам. Вы знаете, моей детской мечтой было сыграть за "Арсенал" и провести матч под руководством Арсена Венгера, теперь я могу это осуществить", – рассказал Зинченко в интервью TalkSport.

Благотворительный матч Game4Ukraine состоится 5 августа в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Среди участников поединка будут знаменитые футболисты и звезды шоу-бизнеса. Полные составы команд станут известны позже.

Собранные во время благотворительного матча средства пойдут на восстановление Михаило-Коцюбинского лицея в Черниговской области, разрушенного оккупантами в марте 2022 года.

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