Легенда "Барселоны" внезапно объявил о завершении профессиональной карьеры (видео)

35-летний защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике неожиданно решил завершить карьеру футболиста.

Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

"Вы, крутые, дали мне все, и теперь, когда мечты того ребенка сбылись, я хочу сказать вам, что пора замкнуть этот круг. Я всегда говорил, что после Барсы другой команды не будет. Так все и будет. В эту субботу будет моя последняя игра на Камп Ноу", – сказал Пике в трогательном видео.

Последним матчем защитника станет поединок "Барселоны против Альмерии". Игра состоится в субботу, 5 ноября.

На заявление Пике отреагировал президент "Барселоны" Жуан Лапорт.

"Это решение принял сам Пике, а его видео получилось очень трогательным. Он всегда будет эталоном для всех. Жерар – безоговорочный фанат Барселоны. Он достиг значительных высот и всегда будет частью Барсы.

Будет так, как хочет Жерарь. Соглашение находится в процессе завершения. Он очень хочет помочь клубу. Мы сделаем все, чтобы процесс его ухода был как можно лучше», – цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Пике – питомец "Барселоны", но еще в юном возрасте перешел в "Манчестер Юнайтед". Там он дебютировал на клубном профессиональном уровне. В 2008 году Жерар вернулся в "Барселону" и с тех пор сыграл за команду более 390 матчей.

Он трижды выиграл с "Барселоной" Лигу чемпионов, восемь раз – чемпионат Испании, семь раз – Кубок Испании, шесть раз – Суперкубок Испании. Также Пике трижды поднимал над головой Суперкубок УЕФА и трофей клубного чемпиона мира.

С "Манчестер Юнайтед" он становился победителем Лиги чемпионов и чемпионом Англии. Выигрывал кубок Лиги и Суперкубок страны.

В 2010 году Пике в составе сборной Испании стал чемпионом мира.

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