Легенда "Баварии" и чемпион мира покинет клуб после завершения сезона

Томас Мюллер / © Associated Press

Реклама

Немецкий полузащитник "Баварии" Томас Мюллер покинет клуб после завершения сезона-2024/25.

Об этом 35-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram.

"После большого количества спекуляций о моей личности в последнее время, этим письмом я хотел бы воспользоваться случаем, чтобы придать ясности. Даже после всех этих лет, независимо от моих минут на поле, я все еще наслаждаюсь игрой в футбол с ребятами и борьбой за титулы. Я мог бы хорошо представить эту роль и в следующем году. Однако клуб сознательно решил не вести со мной переговоры о новом контракте на следующий сезон. Даже если это не отвечало моим личным желаниям, важно, чтобы клуб придерживался своих убеждений. Уважаю этот шаг, который точно не был легким для Совета и Наблюдательного совета.

Реклама

Я чувствую благодарность от всех причастных за мое долгое время в "Баварии" и чувствую глубокую радость от того, как прошли эти 25 лет. Из-за стольких отличательных совместных моментов я буду навсегда связан с "Баварией" и с вами.

Теперь полностью будем сосредоточены на наших целях в спортивном сезоне. Для меня было бы мечтой снова привезти домой чемпионство и в конце мая выйти в долгожданный финал Лиги чемпионов. Я отдам за это все!

Спасибо за все, что было и за все, что еще впереди. Всегда вперед, "Бавария", – написал Мюллер.

Томас – воспитанник "Баварии". Он находится в структуре мюнхенского клуба с 2000 года, а за главную команду дебютировал в 2009 году.

Мюллер провел в составе "Баварии" 743 матча, отличившись 247 забитыми мячами и 273 голевыми передачами.

В его активе 32 выигранных трофея с мюнхенским клубом: 12 чемпионств Бундеслиги, 6 Кубков и 8 Суперкубков Германии, 2 победы в Лиге чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА и 2 триумфа на Клубном чемпионате мира.

Мюллер – абсолютный рекордсмен "Баварии" по количеству сыгранных матчей за мюнхенский клуб. В прошлом году он обошел по этому показателю легендарного голкипера Зеппа Майера.

Томас является третьим лучшим бомбардиром в истории "Баварии". Больше него забивали за мюнхенцев только Герд Мюллер и Роберт Левандовски.

Напомним, Мюллер является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии. За Бундестим он выступал с 2010 по 2024 год, сыграв 131 матч и забив 45 голов.

Ранее сообщалось, что другой победитель ЧМ-2014 Матс Хуммельс объявил о завершении карьеры по завершении текущего сезона.