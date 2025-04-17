Легенда "Баварии" сравнялся с Месси и вошел в топ-3 по количеству матчей в Лиге чемпионов

Томас Мюллер / © Associated Press

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Полузащитник мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер догнал аргентинца Лионеля Месси по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов.

Ответный поединок 1/4 финала ЛЧ против миланского "Интера" стал для 35-летнего немца 163-й игрой в турнире.

Такое же количество матчей в самом престижном еврокубке имеет в своем активе Месси. Теперь Томас и Лионель делят третье место по этому показателю.

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Больше их в Лиге чемпионов играли только выдающиеся экс-футболисты мадридского "Реала" – голкипер Икер Касильяс (177) и форвард Криштиану Роналду (183), который является абсолютным рекордсменом по количеству матчей в ЛЧ.

Ранее сообщалось, что Мюллер покинет "Баварию" после завершения текущего сезона.

Напомним, "Бавария" проиграла "Интеру" со счетом 3:4 по сумме двух встреч (1:2, 2:2) и вылетела из Лиги чемпионов.