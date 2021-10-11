Легенда бокса о потенциальной дуэли Усика и Фьюри: это будет отличный бой

Легенда бокса о потенциальной дуэли Усика и Фьюри: это будет отличный бой

Он назвал именно Тайсона королем супертяжелого дивизиона.

Легендарный экс-боксер Леннокс Льюис прокомментировал возможную битву между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Об этом он рассказал в комментарии для Boxing Social.

"Я считаю, что это будет отличный бой. Я считаю, что Тайсон очень большой. Там 206 сантиметров, а какой рост у Усика?

Это будет очень сложный поединок для него, но я думаю, что Тайсон — замечательный боец, отличный чемпион. По моему мнению, сейчас он король супертяжелого дивизиона", — отметил Льюис.

Отметим, что Усик сейчас является обладателем трех поясов в супертяжелом весе — WBA, WBO и IBF. Украинец их отобрал в бою против британца Энтони Джошуа. Таким образом, Александр стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории. Ранее он собрал все четыре престижные пояса в крузервейте.

Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

Что касается Фьюри, то он сейчас является обладателем пояса WBC, который сумел защитить в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером. Именно поэтому потенциальный бой Усика и Фьюри может быть за четыре основных пояса и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Это был уже третий бой между Фьюри и Уайлдером. Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 и завершился вничью, а во втором в феврале 2020 Фьюри нокаутировал американца ;

; Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 31-й на профессиональном ринге (22 — нокаутом). Он остается непобедимым;

Льюис завершил карьеру с 41 победой в активе, а также 2 поражениями и 1 ничьей.

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