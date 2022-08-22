Легенда бокса призвал Усика и Фьюри провести бой за абсолютное чемпионство – промоутер британца уже говорит об организации поединка

Легендарный британец Леннокс Льюис обратился к чемпиону мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри и обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика. Промоутер Фьюри уже готов организовывать сражение.

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис хочет увидеть поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Об этом британец написал на своей странице в Twitter.

"Эй, ребята, мы можем наконец дать фанатам бой за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе? 19 лет – это большой срок и фанаты заслуживают этого. Давайте сделаем это!", — призвал он.

В то же время, полупромоутер Фьюри и глава Top Rank Боб Арум заявил, что устроить бой между британцем и украинцем будет несложно.

"Устроить бой будет несложно. Я поговорил с Эгисом Климасом, чтобы поздравить его. Мы должны встретиться и обсудить это вместе. Вопрос лишь о том, где провести бой", — цитирует Арума ESPN.

Также Арум заявил, что гонорар в этом поединке должен быть разделен на 50 на 50.

Отметим, что Фьюри жестко раскритиковал реванш Усик – Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

СМИ отмечают, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе может состояться в конце 2022 года.

В реванше, состоявшемся в городе Джидда (Саудовская Аравия), Усик победил Джошуа раздельным решением судей: 113-115, 115-113, 116-112. Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные в Лондоне у британца в прошлом году, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья. В ночь на 24 апреля "Цыганский король" нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта, после чего объявил о завершении карьеры;

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