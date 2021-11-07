Легенда бокса зрелищно уничтожил соперника и стал абсолютным чемпионом мира: видео нокаута

Легенда бокса зрелищно уничтожил соперника и стал абсолютным чемпионом мира: видео нокаута

Сауль Альварес объединил все главные титулы во втором среднем весе.

Мексиканец Сауль Альварес, которого авторитетный журнал The Ring неоднократно признавал лучшим боксером планеты вне зависимости от весовой категории, нокаутом победил американца Калеба Планта в бою за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Бой состоялся в Лас Вегасе на MGM Grand Garden Arena и закончился в 11-м раунде . Канело зажал уставшего соперника у канатов и быстрой серией ударов повалил его на канвас. Плант нашел силы подняться с нокдауна, однако мексиканец сразу бросился добивать его и мощной атакой нокаутировал американца.

Видео нокаута в бою Альварес - Плант

Видеообзор поединка Альварес - Плант

Нокаутировав Планта, легендарный мексиканец добавил к своим титулам (WBC, WBA, WBO) четвертый пояс IBF, принадлежавший американцу.

Канело стал седьмым боксером в истории, объединившим все пояса в одном дивизионе. Ранее подобное смогли сделать Бернард Хопкинс, Джермейн Тейлор, Теренс Кроуфорд, Александр Усик, Теофимо Лопес и Джош Тейлор.

В послужном списке 31-летнего Альвареса 57 побед (39 - нокаутом) в 60 боях на профессиональном ринге. Также на его счету одно поражение и 2 ничьи.

Для 28-летнего Планта это поражение стало первым в профессиональной карьере. До этого он провел 21 поединок и одержал 21 победу (12 - нокаутом).

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