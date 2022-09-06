Легенда "Челси" расхвалил Миколенко за игру с "Ливерпулем", вспомнив об Украине

Так, наставник "ирисок" отметил игру 23-летнего левого защитника и заявил, что ему удалось "закрыть" лидера "Ливерпуля" — Мохаммеда Салаха. Кроме того, Лэмпард отметил выступление Миколенко на фоне войны в Украине.

Слова тренера "Эвертона" приводит DailyMail.

"Мы не можем понять, с чем имеет дело Миколенко за пределами футбольного поля. Учитывая, что происходит в его стране, он очень хорошо с этим справляется.

Когда я только пришел в клуб, он был недолго здесь. У меня был вопрос: Подходит ли он к этой лиге?. Я сидел и провел с ним много разговоров, просматривал его игру. Мы нашли те моменты, по которым мы и подписали его. Я увидел его рост как в защите, так и в нападении.

Играя против одного из лучших игроков в мире Салаха, Миколенко провел невероятный матч", — сказал Лэмпард.

Отметим, что сама дуэль "Эвертона" и "Ливерпуля" завершилась безголевой ничьей со счетом 0:0. Что касается Миколенко, он вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.

"Эвертон" с четырьмя баллами расположился на 14-й строчке в чемпионате АПЛ. В следующем туре "ириски" на выезде сыграют с лидером "Арсеналом", за который выступает украинец – Александр Зинченко. Эта игра состоится в воскресенье, 11 сентября;

В этом сезоне на счету Миколенко шесть поединков за "Эвертон" и пока никаких результативных действий.

Добавим, что в состав коллектива из Ливерпуля Виталий перебрался зимой из киевского "Динамо" за более чем 23 миллиона евро.