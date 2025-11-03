Легенда "Динамо" дал прозвище Ярмоленко после матча с "Шахтером" и обратился к Суркису

Андрей Ярмоленко в матче с "Шахтером" / © ФК Динамо Киев

Бывший форвард киевского "Динамо" Виктор Леоненко прокомментировал центральный матч 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26, в котором "бело-синие" проиграли донецкому "Шахтеру".

Эксперт дал прозвище вингеру столичной команды Андрею Ярмоленко за то, что тот во время игры схватил за горло защитника "горняков" Валерия Бондаря.

"Душитель. Понимаешь, одно дело, если бы Ярмоленко срубили в подкате, по ахиллам сзади ударили, в колено, а так – то и отмазки нет. Ярмоленко взял и чуть не задушил бедного Бондаря. Так что теперь у него прозвище – душитель", – сказал Леоненко для Sport-express.ua.

Также Леоненко раскритиковал игру Ярмоленко на позиции нападающего.

"Мне интересно, кто Шовковскому сказал, что Ярмоленко нападающий? Ну забил раз-два, так что? У "Динамо" и Гармаш в свое время частенько забивал. Даже не знаю, что с таким нападением "Динамо" ловить в еврокубках", – сказал Леоненко.

Кроме того, Виктор обратился к президенту киевского клуба Игорю Суркису.

"Динамо" может финишировать четвертым перед зимним перерывом… Целый тайм, тайм, б***ь, команда не бьет по воротам! Интересно у Игоря Михайловича спросить, а ему нравится, когда его команда "в квадрат" играет 45 минут? Даже и не знаю, что бы я с командой и тренером (на месте Суркиса) сделал...", – резюмировал Леоненко.

Отметим, что Леоненко – легенда "Динамо". Он играл за "бело-синих" с 1992 по 1998 год, завоевав с командой четыре титула чемпиона Украины (1993, 1994, 1995, 1996) и два национальных Кубка (1993, 1996).

Также Виктор с 1992 по 1996 год выступал за сборную Украины, провел 14 матчей и забил 6 голов.

Напомним, Классическое на "Арене Львов" завершилось победой "Шахтера" со счетом 3:1 . Подопечные Арды Турана взяли реванш у "Динамо" за поражение (1:2) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

Таким образом, "Шахтер" прервал беспроигрышную серию "Динамо" в УПЛ, которая была рекордной в истории столичного клуба.

Победа над киевлянами позволила "Шахтеру" (24 очка) укрепить свое лидерство в турнирной таблице УПЛ. "Динамо" (20 баллов) осталось на втором месте.

Ранее сообщалось, что на поражение "Динамо" от "Шахтера" отреагировал легендарный игрок и тренер киевского клуба Йожеф Сабо.