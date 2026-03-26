Легенда "Динамо" сделал прогноз на матч Украина — Швеция в плей-офф отбора к ЧМ-2026

Йожеф Сабо / © ФК Динамо Киев

Бывший игрок и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо поделился ожиданиями от полуфинального матча плей-офф европейского отбора к чемпионату мира 2026 года между сборными Украины и Швеции.

"Считаю, что фаворитом в этой игре все же является Украина. Думаю, что основное время игры завершится боевой, результативной ничьей 1:1, а дальше уже будет многое зависеть от удачи. Надеюсь, фарт будет на стороне наших ребят, очень на это надеюсь, верю в них.

Даже несмотря на то, что в сборной Украины куча травмированных и несколько дисквалифицированных игроков, Ребров все же собрал боевую команду — Довбика и Зинченко есть кем заменить. Радует, что Яремчук вроде бы все же сможет сыграть против Швеции. Хотя еще день-два назад смотрел новости, говорили, что повреждение у него какое-то было", — цитирует Сабо издание Blik.ua.

Отметим, что Сабо — легенда "Динамо". Он играл за "бело-синих" с 1959 по 1969 год. В составе киевского клуба четырежды выиграл чемпионат (1961, 1966, 1967, 1968) и дважды Кубок СССР (1964, 1966).

Также Йожеф пять раз был главным тренером "Динамо" (1992, 1994, 1995-1997, 2004-2005, 2007). Под его руководством команда выиграла по два чемпионата (1994, 1996) и Кубка Украины (1996, 2005).

Кроме работы с "Динамо" он дважды возглавлял сборную Украины (1994, 1996-1999).

Матч Украина — Швеция состоится в четверг, 26 марта, на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Победитель этого поединка выйдет в финал плей-офф, где 31 марта сразится за путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша — Албания.

Отметим, что сборная Украины уже узнала потенциальных соперников в финальном турнире ЧМ-2026. Если "сине-желтые" смогут пробиться на Мундиаль, то посоревнуются в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.