Легенда "Динамо" вошел в топ-100 футболистов всех времен по версии авторитетного издания

Британский журнал FourFourTwo составил список 100 лучших игроков в истории футбола. Место в нем нашлось знаменитому форварду киевского "Динамо" и сборной Украины Олегу Блохину.

В представленном рейтинге украинский футболист расположился на 52-м месте .

Интересно, что двое других украинских обладателей "Золотого мяча" - Игорь Беланов и Андрей Шевченко в список из топ-100 футболистов в истории не вошли.

Возглавил рейтинг лучших игроков всех времен аргентинский нападающий Лионель Месси. На втором месте - еще один легендарный форвард сборной Аргентины Диего Марадона. На третьей позиции - португальский бомбардир Криштиану Роналду.

В первую десятку также вошли: Пеле (Бразилия), Зинедин Зидан (Франция), Йохан Кройф (Нидерланды), Джордж Бест (Англия), Франц Беккенбауэр (Германия), Ференц Пушкаш (Венгрия) и Роналдо (Бразилия).

Полный список топ-100 футболистов всех времен от журнала FourFourTwo можно увидеть по ссылке.

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