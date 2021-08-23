Легенда "Динамо" вошел в тренерский штаб Петракова в сборной Украины

Александр Шовковский продолжит работать с "сине-желтыми".

Новоиспеченный исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал, кто будет помогать ему в национальной команде.

Среди тренерского штаба "сине-желтых" нашлось место легендарному голкиперу киевского "Динамо" Александру Шовковскому, ранее работавшему в сборной под руководством Андрея Шевченко.

"Уже сформировал тренерский штаб полностью. Те, с кем я работал, плюс Александр Шовковский. Еще одно место у меня осталось. Буду думать, время есть", - сказал Петраков в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Вероятно, в тренерский штаб Петракова вошли Андрей Анненков, Вячеслав Кернозенко, Вячеслав Руженцев и Иван Баштовый.

Также Петраков ответил на вопрос, в какой футбол будет играть сборная Украины.

"С Люксембургом, Литвой я тоже всегда играл первым номером. Когда заходишь на высокую позицию, они автоматом тебя опустят на второй номер. Я вам ответил? Я тоже хочу играть первым номером. Но нужно же играть эффективно. В таком серьезном положении на что нужно играть? На результат, а не для того, чтобы кому-то понравиться. Я ответил на этот вопрос?".

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1 августа тренерскую должность сборной Украины по истечении срока контракта покинул Андрей Шевченко.

Петраков работал с ЦСКА-2 (Киев), "Спартаком" (Сумы) и "Винницей". Последние 11 лет он работал с юношескими и молодежной сборными Украины.

В 2019-м команда "сине-желтых" U20 под его руководством стала чемпионом мира.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Петраков прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной Украины.

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