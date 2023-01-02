Легенда "Днепра" и экс-футболист сборной Украины объявил о завершении карьеры

Украинский полузащитник Сергей Кравченко завершил карьеру игрока.

Об этом сообщается на официальном сайте одесского "Черноморца", который был последним клубом 39-летнего футболиста.

"Ну вот и все. Капитан одесского клуба уходит. Позади яркая карьера, урожайная на события. Карьера, в которой было все – золотые медали чемпионата, матчи за национальную сборную и в еврокубках. А точка была поставлена в Одессе.

Мы благодарим Сергея Кравченко за время, которое он провел в команде. Его поведение на поле во время матчей и тренировок всегда было образцом для молодых исполнителей. Успехов и побед на тренерском пути вам, Сергей Сергеевич", – говорится в сообщении "моряков".

Кравченко является воспитанником донецкого "Шахтера". В течение карьеры он защищал цвета "Днепра", "Динамо", "Ворсклы", "Волыни", "Днепра-1", "Черноморца", а также азербайджанского "Карабаха". Также на его счету 10 матчей за сборную Украины.

Ранее СМИ сообщали, что Кравченко станет помощником Руслана Руслана, возглавившего в декабре прошлого года "Александрию".

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