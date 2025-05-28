Легенда футбола и эмоциональный скандалист: что известно о новом тренере "Шахтера" Арде Туране

Арда Туран / © Associated Press

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Во вторник, 27 мая, донецкий "Шахтер" объявил о назначении нового главного тренера "Горняков" возглавил турецкий специалист Арда Туран.

На посту наставника "оранжево-черных" Туран заменил Марино Пушича, который был уволен после завершения сезона-2024/25.

Рассказываем подробнее о новом главном тренере "Шахтера".

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Арда Туран – легенда европейского футбола

38-летний Туран является знаменитым турецким футболистом, игравшим на позиции полузащитника. Арда родился 30 января 1987 года в Стамбуле. Он является воспитанником "Галатасарая", где и начал свою профессиональную карьеру.

Вместе с "Галатасараем" он выиграл чемпионат Турции, стал обладателем Кубка и Суперкубка Турции.

В 2008 и 2009 годах Туран становился лучшим игроком чемпионата Турции и признавался футболистом года в Турции.

В августе 2011 года Арда за 12 миллионов евро перешел в мадридский "Атлетико", подписав контракт на 4 года. Он стал самым дорогим турецким футболистом в истории.

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В составе "матрасников" Туран отлично проявил себя. Он помог команде выиграть Лигу Европы и завоевать первое за 18 лет "золото" Примеры. Его победный гол в ворота "Челси" впервые за 40 лет вывел "Атлетико" в финал Лиги чемпионов.

Также Туран выиграл с "матрасниками" Кубок и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА. На его счету 13 голов в 127 матчах за "Атлетико".

В июле 2015 года Арда за 34 миллиона евро перешел в "Барселону". С "сине-гранатовыми" он дважды выиграл Ла Лигу, трижды завоевал Кубок Испании и завоевал один Суперкубок Испании.

Однако за период в каталонском клубе (2015-2020) Туран сыграл всего 36 матчей за "блаугранас", забив 5 голов.

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В 2018 году после нескольких неудачных сезонов он был отдан в аренду "Истанбулу Башакшехиру". В 2020 году Туран окончательно покинул "Барселону" и присоединился к своему родному клубу – "Галатасараю", где и завершил карьеру футболиста в 2022 году.

За сборную Турции он выступал с 2006 по 2017 год, сыграв 100 матчей, в которых забил 17 голов. Он является бронзовым призером Евро-2008 в составе национальной команды.

Арда Туран – герой скандалов

Туран всегда был чрезвычайно эмоционален как на футбольном поле, так и за его пределами. К примеру, в 2015 году он бросил бутсой в сторону лайнсмена во время матча Кубка Испании, в котором защищал цвета "Атлетико" против "Барселоны".

За эту выходку Арда мог получить длительную дисквалификацию, однако дисциплинарный комитет решил не наказывать игрока, который отделался всего лишь желтой карточкой.

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В 2017 году Турана отстранили от выступлений за сборную Турции за то, что он напал на журналиста, который летел вместе с национальной сборной в Италию.

Арда обвинял репортера Биляля Месе в продажности из-за того, что тот в своей статье якобы написал, что Туран выбивал у Федерации футбола Турции бонусы за выход сборной на чемпионат Европы. Разгневанный Арда схватил журналиста за горло и чуть не задушил.

"Скажи мне, Биляль, ты там был? Ты был с нами, когда писал про эту проблему бонусов? С кого я требовал деньги? С кого требовал бонусы? Отвечай, давай. Кто заставил тебя это написать?

Что это за страна такая? *** всех, кто пустил тебя в самолет. Кого я просил о деньгах? Ты сукин сын. Я скорее уйду из футбола, чем позволю кому-либо порочить мою честь, мою семью", – кричал Туран.

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Еще один скандальный инцидент с участием Турана произошел, когда он выступал в аренде за "Истанбул Башакшехир". Во время матча чемпионата Турции с "Сивасспором" хавбек возмутился, что арбитры не зафиксировали фол против него.

Туран наорал на бокового арбитра, толкнул его, а затем угрожал расправой главному рефери. В итоге он был дисквалифицирован на 16 матчей и оштрафован на 9200 евро.

В октябре 2018 года Туран вляпался в еще один громкий скандал, устроив драку в одном из ночных клубов Стамбула. Спортсмен напал на местного певца Беркая Шахина и сломал артисту нос.

Сообщалось, что Туран сначала приставал к жене турецкого артиста, после чего набросился на него самого. После драки певца доставили в больницу и диагностировали перелом носа.

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Из-за этого инцидента Турану грозили 12,5 года тюрьмы, но срок приговора для звездного футболиста удалось смягчить. Суд приговорил его к 2 годам 8 месяцам лишения свободы условно.

Арда Туран – тренер

В апреле 2023 года Туран начал тренерскую карьеру, возглавив турецкий "Эюпспор", выступавший в тот момент в Первой лиге Турции (второй по силе дивизион – прим.).

По итогам сезона-2023/24 Арда привел команду к победе в турнире и вывел ее в турецкую Суперлигу.

В сезоне-2024/25 "Эюпспор", который в январе 2025 года подписал легенду "Шахтера" Тараса Степаненко, под руководством Турана занял шестое место в турецкой Суперлиге.

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В общей сложности Арда во главе "Эюпспора" провел 84 матча: 45 побед, 14 ничьих и 25 поражений.

Напомним, "Шахтер" стал бронзовым призером УПЛ-2024/25. "Горняки" впервые за 29 лет финишировали ниже второго места в чемпионате Украины.

Несмотря на провальное выступление в чемпионате, донецкий клуб завоевал путевку в Лигу Европы благодаря победе в Кубке Украины, где в финале в серии пенальти одолел киевское "Динамо".

Ранее сообщалось, что "Шахтер" представил новую форму на сезон-2025/26.

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