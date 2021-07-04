"Легенда": игрок сборной Англии не сдержал восторга от объятий Шевченко после матча Евро-2020

"Легенда": игрок сборной Англии не сдержал восторга от объятий Шевченко после матча Евро-2020

Английский футболист посвятил наставнику "сине-желтых" пост в соцсетях.

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш высказался о главном тренере сборной Украины Андрея Шевченко после матча 1/4 финала Евро-2020, в котором подопечные Гарета Саутгейта одержали разгромную победу (4:0) и вышли в полуфинал.

Как только прозвучал финальный свисток, Шевченко появился на поле "Стадио Олимпико" в Риме, чтобы поблагодарить своих футболистов за игру. Несмотря на поражение, наставник украинской сборной был любезным и с соперниками.

Он подошел и тепло обнял хавбека "Трех львов" Грилиша, который остался в этом поединке на скамейке запасных.

"Спасибо за приятные слова, легенда! Какой игрок был, и какой человек", - не скрывал эмоций от встречи с Шевченко лидер "Астон Виллы".

Thank you for the nice words legend! ❤️ what a player he was and what a man! ⚽️❤️ pic.twitter.com/hot8rTnnGa — Jack Grealish (@JackGrealish) July 3, 2021

Ранее сообщалось, что Шевченко прокомментировал поражение от Англии и высказался о своем будущем в сборной Украины.

В полуфинале сборная Англии сыграет с Данией, которая в своем четвертьфинале обыграла Чехию ( 2:1 ). Поединок состоится 7 июля (22:00) на "Уэмбли".

которая в своем четвертьфинале обыграла Чехию ( ). Поединок состоится 7 июля (22:00) на "Уэмбли". В другом матче 1/2 финала 6 июля (22:00) в Лондоне встретятся Италия и Испания.

и Финальный матч Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля, на арене "Уэмбли" в Лондоне. Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

Как писал ТСН Проспорт, итоги выступления украинской сборной на Евро-2020 подвел капитан команды Андрей Ярмоленко.

Сенсациии не произошло: сборная Англии разгромила национальную команду Украины в четвертьфинале Евро-2020

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