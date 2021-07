"Легенда": игрок сборной Англии не сдержал восторга от объятий Шевченко после матча Евро-2020

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш высказался о главном тренере сборной Украины Андрея Шевченко после матча 1/4 финала Евро-2020, в котором подопечные Гарета Саутгейта одержали разгромную победу (4:0) и вышли в полуфинал.

Как только прозвучал финальный свисток, Шевченко появился на поле "Стадио Олимпико" в Риме, чтобы поблагодарить своих футболистов за игру. Несмотря на поражение, наставник украинской сборной был любезным и с соперниками.

Он подошел и тепло обнял хавбека "Трех львов" Грилиша, который остался в этом поединке на скамейке запасных.

"Спасибо за приятные слова, легенда! Какой игрок был, и какой человек", - не скрывал эмоций от встречи с Шевченко лидер "Астон Виллы".

Thank you for the nice words legend! ❤️ what a player he was and what a man! ⚽️❤️ pic.twitter.com/hot8rTnnGa