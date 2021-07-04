Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Легенда": игрок сборной Англии не сдержал восторга от объятий Шевченко после матча Евро-2020

"Легенда": игрок сборной Англии не сдержал восторга от объятий Шевченко после матча Евро-2020

Associated Press

Английский футболист посвятил наставнику "сине-желтых" пост в соцсетях.

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш высказался о главном тренере сборной Украины Андрея Шевченко после матча 1/4 финала Евро-2020, в котором подопечные Гарета Саутгейта одержали разгромную победу (4:0) и вышли в полуфинал.

Как только прозвучал финальный свисток, Шевченко появился на поле "Стадио Олимпико" в Риме, чтобы поблагодарить своих футболистов за игру. Несмотря на поражение, наставник украинской сборной был любезным и с соперниками.

Он подошел и тепло обнял хавбека "Трех львов" Грилиша, который остался в этом поединке на скамейке запасных.

"Спасибо за приятные слова, легенда! Какой игрок был, и какой человек", - не скрывал эмоций от встречи с Шевченко лидер "Астон Виллы".

Ранее сообщалось, что Шевченко прокомментировал поражение от Англии и высказался о своем будущем в сборной Украины.

  • В полуфинале сборная Англии сыграет с Данией, которая в своем четвертьфинале обыграла Чехию (2:1). Поединок состоится 7 июля (22:00) на "Уэмбли".
  • В другом матче 1/2 финала 6 июля (22:00) в Лондоне встретятся Италия и Испания.
  • Финальный матч Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля, на арене "Уэмбли" в Лондоне. Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

Как писал ТСН Проспорт, итоги выступления украинской сборной на Евро-2020 подвел капитан команды Андрей Ярмоленко.

Сенсациии не произошло: сборная Англии разгромила национальную команду Украины в четвертьфинале Евро-2020

Сенсациии не произошло: сборная Англии разгромила национальную команду Украины в четвертьфинале Евро-2020