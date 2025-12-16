Денис Бойко и Самсон Годвин

Реклама

В новом выпуске YouTube-шоу Дениса Бойко – интервью с "королем подкатов", рекордсменом по количеству проведенных игр среди легионеров "Карпат" и нигерийцем с украинским сердцем Самсоном Годвином. Говорили о пути в Европу, самых ярких моментах в футбольной карьере, адаптации в Украине и работе тренера.

Смотрите полный выпуск здесь или в проигрывателе ниже.

"Было два варианта – футбол или наука": начало профессионального пути

Реклама

Самсон Годвин увлекался футболом с раннего детства: в четырехлетнем возрасте парень уже смотрел тренировки взрослой команды, где его сосед играл на позиции вратаря. Позже и сам стал гонять в футбол: тогда в Нигерии не было футбольной академии, поэтому Самсон с друзьями играли прямо на улице босиком.

"Сразу знал, что хочу стать футболистом, было 2 варианта – футбол или наука, а учиться тогда не хотелось"

С 16 лет Самсон Годвин играл в профессиональном клубе в Нигерии. Вспоминает, что владелец футбольного клуба был бизнесменом и работал не ради победы, а для того, чтобы выгодно продать футболистов за границу. На матчи клуба приглашали агента, который сообщал, кто из игроков может быть интересен в Европе или США. Однажды выбрали Самсона, поэтому в 17 лет он переехал в Польшу.

"Ты мечтаешь играть в Европе. Знаешь почему? Это дает стабильную возможность помогать своей семье дома. Это другой уровень чемпионатов"

Реклама

Делится, что менять континент было не страшно: понимал, что это решение принесет больше возможностей для развития. Тем более что один парень из родного города уже играл в Польше. Самсон Годвин вспоминает и свою первую зарплату: 300 евро в 2000 году.

"Карпаты": переезд в Украину

После игры в польской Третьей лиге Годвин получил предложение из Германии и львовских "Карпат". Выбрал второй вариант и позицию полузащитника. Адаптироваться в Украине было не сложно: Годвин много тренировался, общался по-английски и виделся с другими футболистами из Нигерии, которые тогда играли в чемпионате.

Футболист вспоминает своего первого тренера в Украине – Мирона Маркевича. Говорит, благодарен ему за хорошее отношение, объяснение по-английски, поддержку и то, что научил "забирать" мячи. С командой было сложнее: 18-летний парень сразу попал в основной состав и тяжело воспринимал, когда на него из-за ошибок кричали старшие коллеги.

Реклама

"В начале было тяжело из-за давления, первые два года я себя терял. Не было стабильности: играл то хорошо, то плохо. А потом адаптировался, мы тогда уже в Первой лиге играли"

Тогда же Годвин получил номер 7, до этого принадлежавший Сергею Мизину, и выработал собственный, довольно жесткий стиль игры. Делится, что для него не было разницы между тренировкой, игрой в запасе или в основном составе – каждый раз выкладывался на 100%, но сложно воспринимал поражение в единоборствах.

"После неудачного отбора мяча плохо спал. Анализировал ошибки ночью"

Кроме того, футболист рассказал, как команда побудила его выучить украинский язык и поддерживает ли он связь с бывшими коллегами сейчас.

Реклама

Расизм и конфликты на футбольном поле

Футбольная карьера Самсона Годвина не обошлась без неприятных моментов. Например, был случай, когда во время игры с киевским "Динамо" соперник после жесткого отбора плюнул в лицо Самсону, а тот сделал то же в ответ. Смеется:

"Зачем мне плакаться арбитру, если у меня есть рот"

Также футболист несколько раз сталкивался с расизмом: от конкурентов, болельщиков, прохожих. Делится, что это очень неприятно, но чаще выбирал тактику игнорировать оскорбления.

Реклама

"Еще в Польше, когда мне было 17 лет, с трибуны начали сбрасывать бананы. Я так плакал после игры, команда меня успокаивала, говорили не обращать внимания"

Трансфер в Казахстан и возвращение во Львов

После 7 лет игры в "Карпатах" футболист стал искать возможности для игры в других государствах. Тогда были предложения из израильского ФК "Маккаби" и казахстанского "Шахтера". В команде в Израиле тогда был лимит на легионеров, поэтому Годвин выбрал трансфер в Казахстан.

"Мне нравилась там атмосфера в команде, но не нравился футбол. За месяц до конца контракта я разорвал его"

Реклама

Затем последовал сезон 2009/2010 в "Карпатах", который Самсон Годвин считает лучшим в своей карьере.

Годвин о работе тренера: "Сейчас я чувствую себя комфортно"

В январе 2014 года футболист завершил карьеру игрока, но продолжил работать в структуре ФК "Карпаты" в должности тренера. Сейчас тренирует детей от 6 до 16 лет, а затем они идут в академию. Делится, что у нескольких воспитанников есть очень большие перспективы.

"Первый год тяжело, а потом ты начинаешь понимать как работать с детьми, как говорить с ними. Сейчас легче для меня, сейчас ты кайфуешь"

Реклама

Годвин проходит обучение в Киеве, чтобы работать и со взрослой командой. На вопрос, хотел ли бы стать главным тренером "Карпат", отвечает:

"Я не думаю наперед, я думаю шаг за шагом. Если бы мне представилась возможность тренировать львовские "Карпаты", это было бы большой честью. Это стало бы вершиной моей карьеры"

Личное: семья и жизнь во Львове

Самсон Годвин познакомился с супругой на дискотеке в 2009 году. Говорит, что почти сразу понял, что у них общее будущее.

Реклама

"Она была совершенно другая: в разговорах, в восприятии. И каждый раз с этой женщиной я думал, как буду биться за нее. Каждый божий день"

Пара жената уже почти 15 лет и воспитывает двоих детей. Сын играет в ДЮСШ "Карпаты" на позиции центрального защитника и, как и отец, любит забирать мячи.

Также в подкасте Самсон Годвин рассказал об игре в "Волыне" и конфликте с Кварцяным, увлечении медиафутболом, личных принципах игры и трансформации украинского футбола в течение 20 лет.

Напомним, что интервью с Самсоном Годвином вышло на YouTube-канале проекта от 1+1 media, ведущим которого является экс-голкипер сборной Украины Денис Бойко. Это площадка для глубоких разговоров с теми, кто творит историю украинского спорта.

Реклама