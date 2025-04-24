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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Легенда "Лестера", который выигрывал мегасенсационное чемпионство АПЛ, покинет клуб

Джейми Варди попрощается с "лисами" после 13 лет в клубе.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Джейми Варди

Джейми Варди / © Associated Press

Форвард "Лестера" Джейми Варди покинет клуб после завершения текущего сезона.

О грядущем уходе 38-летнего игрока английский клуб объявил на своем официальном сайте.

Варди присоединился к "Лестеру" в 2012 году. Вместе с командой он вышел в АПЛ, а затем мегасенсационно стал чемпионом Англии в сезоне-2015/16, выиграл Кубок Англии-2020/21 и Суперкубок Англии-2021.

Варди в чемпионском сезоне "Лестера" стал лучшим бомбардиром АПЛ (24 мяча) и был признан лучшим игроком сезона Премьер-лиги.

В составе "лис" Джейми суммарно провел 496 матчей, забил 198 голов и отдал 69 результативных передач.

Варди – лучший голеадор "лис" в истории. Он также занимает 15-е место в списке бомбардиров АПЛ всех времен (143 гола).

Сейчас "Лестер" с 18 очками после 33 матчей занимает предпоследнее, 19-е место в АПЛ и досрочно потерял шансы сохранить прописку в элитном дивизионе.

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Дата публикации
Количество просмотров
81
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