Легенда "Лестера", который выигрывал мегасенсационное чемпионство АПЛ, покинет клуб

Джейми Варди / © Associated Press

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Форвард "Лестера" Джейми Варди покинет клуб после завершения текущего сезона.

О грядущем уходе 38-летнего игрока английский клуб объявил на своем официальном сайте.

Варди присоединился к "Лестеру" в 2012 году. Вместе с командой он вышел в АПЛ, а затем мегасенсационно стал чемпионом Англии в сезоне-2015/16, выиграл Кубок Англии-2020/21 и Суперкубок Англии-2021.

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Варди в чемпионском сезоне "Лестера" стал лучшим бомбардиром АПЛ (24 мяча) и был признан лучшим игроком сезона Премьер-лиги.

В составе "лис" Джейми суммарно провел 496 матчей, забил 198 голов и отдал 69 результативных передач.

Варди – лучший голеадор "лис" в истории. Он также занимает 15-е место в списке бомбардиров АПЛ всех времен (143 гола).

Сейчас "Лестер" с 18 очками после 33 матчей занимает предпоследнее, 19-е место в АПЛ и досрочно потерял шансы сохранить прописку в элитном дивизионе.