Легенда "Ливерпуля" Джеррард возглавил один из самых титулованных клубов АПЛ

Его соглашение с новой командой рассчитано до конца июня 2024 года.

Звездный экс-футболист "Ливерпуля" Стивен Джеррард официально стал новым главным тренером " Астон Виллы ".

Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что Джеррард поставил подпись под контрактом с "Астон Виллой", рассчитанный до 30 июня 2024 года, то есть на 2,5 года. Детали сделки бирмингемцы не объявили. Sky Sports утверждает, что бывший клуб Джеррарда "Рейнджерс" получит за 41-летнего тренера и его помощника Гарри Макалистере от 3,25 до 4 млн фунтов компенсации.

twitter.com/AVFCOfficial

Вот как свое предназначение прокомментировал и сам Джеррард.

"Астон Вилла" — клуб с богатой историей и традициями в английском футболе, и я очень горжусь тем, что стал его новым главным тренером.

В моих разговорах с Нассефом, Уэсом и другими членами правления было видно, насколько амбициозны их планы относительно клуба, и я с нетерпением жду, чтобы помочь им достичь своих целей.

Я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем, кто связан с "Глазго Рейнджерс" за то, что они дали мне возможность управлять таким культовым футбольным клубом. Помогая им завоевать рекордный 55-й титул чемпиона, всегда будет занимать особое место в моем сердце. Я хотел бы пожелать игрокам, персоналу и болельщикам всего наилучшего в будущем", — сказал Джеррард.

Дебютирует на новом для себя месте Джеррард 20 ноября, когда "Астон Вилла" в рамках 12 тура английской Премьер-лиги примет "Брайтон".

Джеррард работал с шотландским "Рейнджерсом" с мая 2018 года . За это время он выиграл титул Чемпиона Шотландии. Произошло это в сезоне 2020/21;

. За это время он выиграл титул Чемпиона Шотландии. Произошло это в сезоне 2020/21; После 11 туров в активе "Астон Виллы" всего десять набранных очков и 16 место в турнирной таблице.

Добавим, что "Астон Вилла" является одним из старейших футбольных клубов Англии и одним из самых титулованных. В активе коллектива из Бирмингема семь побед в рамках внутреннего первенства (пятый показатель) и 22 титула (восьмой показатель) в истории в целом.

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