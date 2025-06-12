Легенда "Манчестер Сити" Де Брюйне официально нашел новый клуб

Кевин Де Брюйне / © Associated Press

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Итальянский "Наполи" объявил о подписании полузащитника Кевина Де Брюйне.

33-летний бельгиец присоединился к чемпионам Италии в статусе свободного агента.

Подробности контракта не разглашаются, но ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что соглашение будет рассчитано на два года и будет иметь опцию продления.

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В сезоне-2024/25 Де Брюйне забил 6 голов и отдал 8 ассистов в 38 матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах.

Кевин выступал за "Манчестер Сити" с 2015 года, когда перешел из немецкого "Вольфсбурга".

За 10 лет с "горожанами" бельгиец выиграл 18 трофеев, в том числе шесть титулов АПЛ и Лигу чемпионов.