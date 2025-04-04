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Легенда "Манчестер Сити" объявил, что покинет клуб после завершения сезона
Кевин Де Брюйне простится с "горожанами" после десяти совместных лет.
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне объявил о своем уходе из английского клуба после завершения сезона-2024/25.
Об этом 33-летний бельгийский футболист сообщил на своей странице в Instagram.
"Дорогой Манчестер. Увидев это, вы наверняка поняли, к чему все идет. Я скажу прямо – эти месяцы будут для меня последними в роли игрока "Манчестер Сити".
Мне тяжело это писать, но как футболисты, мы все знаем, что в конце концов этот день наступит. Он наступил – и вы заслуживаете услышать это от меня.
Футбол привел меня к вам и в этот город. Я следовал за мечтой, не зная, что это изменит мою жизнь. Это город. Этот клуб. Эти люди… Они дали мне все. У меня не было выбора, кроме как отдать им все. И угадайте что? Мы выиграли все!
Нравится нам это или нет, но пора прощаться. Моя семья и я благодарны этому месту. Манчестер будет навсегда в паспортах моих детей и, что важнее, в их сердцах. Он всегда будет нашим домом. Мы не можем достаточно отблагодарить клуб, город, персонал, партнеров, друзей и семью за эти 10 лет.
Каждая история заканчивается, но эта точно была лучшей главой. Давайте наслаждаться последними моментами вместе", – написал Кевин.
Де Брюйне выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года, когда перешел из немецкого "Вольфсбурга".
За 10 лет с "горожанами" бельгиец провел за клуб 413 матчей, отличившись 106 голами и 174 результативными передачами.
В его активе 18 выигранных трофеев с манчестерским клубом, в том числе шесть титулов АПЛ и победа в Лиге чемпионов.